Kraj i Świat

ZUS padł ofiarą ataku hakerskiego. Czy twoje dane są bezpieczne?

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

10 sierpnia 2026, 13:27
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

ZUS padł ofiarą cyberataku

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Problemy z dostępem do usług ubezpieczyciela rozpoczęły się 10 sierpnia po godzinie 8.00, a ich kulminacja nastąpiła krótko po 9.00.

Obserwujemy ataki wolumetryczne na naszą stronę internetową. Z tego powodu jest czasowo niedostępna. To rodzaj cyberataku, w którym dochodzi do przeciążenia strony internetowej ogromną ilością ruchu. Przepraszamy za utrudnienia.- poinformował wtedy ZUS.

Niedostępne były oficjalna witryna zus.pl, platforma usług elektronicznych PUE/eZUS oraz aplikacja mobilna na smartfony.

Obecnie strona zus.pl jest już dostępna. Czy jakieś dane wyciekły z rządowej strony? Na razie ZUS nie wydał komunikatu na temat ewentualnych strat.

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