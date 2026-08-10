ZUS padł ofiarą ataku hakerskiego. Czy twoje dane są bezpieczne?
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
ZUS padł ofiarą cyberataku
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
Problemy z dostępem do usług ubezpieczyciela rozpoczęły się 10 sierpnia po godzinie 8.00, a ich kulminacja nastąpiła krótko po 9.00.
Obserwujemy ataki wolumetryczne na naszą stronę internetową. Z tego powodu jest czasowo niedostępna. To rodzaj cyberataku, w którym dochodzi do przeciążenia strony internetowej ogromną ilością ruchu. Przepraszamy za utrudnienia.- poinformował wtedy ZUS.
Niedostępne były oficjalna witryna zus.pl, platforma usług elektronicznych PUE/eZUS oraz aplikacja mobilna na smartfony.
Obecnie strona zus.pl jest już dostępna. Czy jakieś dane wyciekły z rządowej strony? Na razie ZUS nie wydał komunikatu na temat ewentualnych strat.