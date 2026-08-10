Górnicza spółka sprzedaje tanie mieszkania. Sprawdziliśmy ceny

Spółka Restrukturyzacji Kopalń prowadzi przetargi na nieruchomości. Wśród nich są zarówno budynki przemysłowe czy użytkowe, jak i działki mieszkaniowe, garaże oraz mieszkania. Licytacje mogą odbywać się w formie ustnej. Uczestnicy licytują cenę w obecności komisji przetargowej, zaczynając od ustalonej ceny wywoławczej. Przetarg może zostać też przeprowadzony w formie pisemnej lub aukcji elektronicznej. Ten drugi odbywa się w internecie na specjalnej platformie przetargowej.

W ofercie SRK znajdują się obecnie mieszkania w Bytomiu i Wałbrzychu. Większość z nich wymaga sporych nakładów finansowych związanych z kompleksowym remontem. Są to lokale, które mieszczą się w budynkach wymagających modernizacji. Sprawdziliśmy ceny najtańszych mieszkań oferowanych w Bytomiu.

Kilkadziesiąt tysięcy za lokal? Tak, ale...

Obecnie wśród ofert nieruchomości znaleźć można m.in. 34-metrowe mieszkanie przy ul. Młodzieżowej w Bytomiu. Cena wywoławcza wynosi 38 tys. zł. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, WC i przedpokoju. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną. Brak za to ogrzewania.



Również w Bytomiu można kupić 36-metrowe mieszkanie przy ul. Konstytucji. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodociągowo-kanalizacyjną. Również brak w nim ogrzewania. Cena wywoławcza wynosi 49 tys. zł.



Nieco droższe jest mieszkanie w kamienicy przy ul. Świętochłowickiej. Metraż to 34 m² , a cena wywoławcza wynosi 53 tys. zł. Lokal składa się z pokoju oraz kuchni. W kuchni wydzielono zabudową lekką łazienkę. Wspólne WC znajduje się na klatce schodowej. Do lokalu należą dwie piwnice. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gaz oraz indywidualne ogrzewanie.



Jak widać, ze względu na stan lokali, wydatki, które trzeba ponieść na taką inwestycję będą zdecydowanie przewyższać cenę wywoławczą. Warunkiem przystąpienia do większości przetargów jest wniesienie wadium, najczęściej w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty po wyłonieniu zwycięzcy, który zaoferuje najwyższą cenę. Wadium złożone przez zwycięzcę zostaje zaliczone na poczet ceny, natomiast pozostałym uczestnikom jest zwracane.