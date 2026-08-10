Kraj i Świat

Oszczędności Polaków przekroczyły 4 biliony złotych

Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec I kwartału br. 4 bln 102 mld 156 mln zł, co było najwyższą kwotą w historii dostępnych danych - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju. Polacy najchętniej trzymają oszczędności na kontach i w gotówce.

Pap

10 sierpnia 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Freepik

Oszczędzamy w różnych walutach

fot: Freepik

Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec I kwartału br. 4 bln 102 mld 156 mln zł, co było najwyższą kwotą w historii dostępnych danych - poinformował w poniedziałek Polski Fundusz Rozwoju. Polacy najchętniej trzymają oszczędności na kontach i w gotówce.

Wartość aktywów była o 15,3 proc. wyższa niż na koniec I kwartału 2025 r. i jednocześnie o 4,3 proc. większa w ujęciu kwartalnym.

Polacy najchętniej trzymają oszczędności na kontach

Kwartalny wzrost wartości aktywów (168 mld zł) był napędzany głównie przez przyrost innych udziałów kapitałowych (61,5 mld zł), czyli pozycji obejmującej udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach osobowych, spółdzielniach oraz towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. Drugi największy wzrost odnotowano w depozytach bieżących (44,4 mld zł).

"Struktura aktywów gospodarstw domowych w pierwszym kwartale 2026 r. nadal wskazuje, że Polacy najchętniej trzymają oszczędności na kontach i w gotówce. Dwa najważniejsze składniki aktywów finansowych gospodarstw to depozyty bieżące - 26,3 proc. udziału i gotówka - 11,1 proc. udziału. Na trzecim miejscu znalazły się uprawnienia emerytalne, które odpowiadały za 10,6 proc. aktywów finansowych. Te trzy pozycje odpowiadały za 48,1 proc. aktywów finansowych gospodarstw domowych" - przekazał PFR.

Dodano, że wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec I kwartału br. 3 bln 210 mld 793 mln zł, co było kwotą o 18,4 proc. wyższą niż na koniec analogicznego kwartału rok wcześniej i o 4,9 proc. większą niż w IV kwartale 2025 r.

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