Kraj i Świat

Wiadukt nad ul. Mikołowską w Katowicach coraz bliżej finału

Na ul. Mikołowskiej w Katowicach ruszył kolejny, jeden z ostatnich etapów prac drogowych związanych z przebudową wiaduktu kolejowego. Od weekendu kierowcy korzystają ze wschodniej części jezdni pod obiektem, co pozwala wykonawcy na wymianę nawierzchni po drugiej stronie ulicy. Pełny powrót do ruchu dwukierunkowego planowany jest na 31 sierpnia 2026 r.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

10 sierpnia 2026, 15:20
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PKP Polskie Linie Kolejowe

Przebudowa wiaduktu nad ul. Mikołowską w Katowicach

fot: PKP Polskie Linie Kolejowe

Wiadukt mikolowska 3 Wiadukt mikolowska 2 Wiadukt mikolowska 1

Na ul. Mikołowskiej w Katowicach ruszył kolejny, jeden z ostatnich etapów prac drogowych związanych z przebudową wiaduktu kolejowego. Od weekendu kierowcy korzystają ze wschodniej części jezdni pod obiektem, co pozwala wykonawcy na wymianę nawierzchni po drugiej stronie ulicy. Pełny powrót do ruchu dwukierunkowego planowany jest na 31 sierpnia 2026 r.

Kolejny etap prac przy wiadukcie 

Tymczasem na samym wiadukcie kolejowym trwają intensywne prace konstrukcyjne. Od września 2025 r. pociągi kursują już po nowej części obiektu, a obecnie ekipy zajmują się przebudową drugiej połowy wiaduktu – w tym tygodniu montowane są stalowe belki, a w kolejnych etapach przewidziano betonowanie konstrukcji.

Od 7 sierpnia 2026 r. obowiązuje nowa organizacja ruchu: pojazdy poruszają się jezdnią wschodnią, bliżej Galerii Katowickiej, co umożliwiło zajęcie drugiej strony ulicy przez wykonawcę prac drogowych.

Dobrą wiadomością dla kierowców jest przywrócenie możliwości skrętu w lewo w ul. Sądową. Zamknięte zostało natomiast przejście przez ul. Sądową przy skrzyżowaniu z Mikołowską – piesi korzystają z wyznaczonej trasy przez ul. Słowackiego.

Jeden wiadukt zamiast dwóch

Przebudowa wiaduktu nad ul. Mikołowską jest elementem szerszej modernizacji linii kolejowej E65 w Katowicach. W ramach inwestycji dwa dotychczasowe równoległe wiadukty zastąpione zostaną jednym, nowoczesnym obiektem, co poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu zarówno kolejowego, jak i drogowego.

Wiadukt nad ul. Mikołowską to jeden z ośmiu takich obiektów, które zostaną przebudowane w ramach modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Do 31 sierpnia planowane jest zakończenie wszystkich prac drogowych na ul. Mikołowskiej i powrót ruchu dwukierunkowego, a we wrześniu całkowite otwarcie przebudowanego wiaduktu dla ruchu.

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