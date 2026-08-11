- W pierwszych sześciu miesiącach 2026 r. w Polsce zarejestrowano 312 033 samochody osobowe, co oznacza wzrost o prawie 10 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza ub.r. - poinformowano w raporcie firmy doradczej KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), podsumowującym dane z polskiej branży motoryzacyjnej w pierwszych dwóch kwartałach 2026 r.

O 20 proc. więcej niż w tym samym czasie 2025 r. było także rejestracji samochodów użytkowych (58 877 szt.), zaś autobusów zarejestrowano o 78 proc. więcej (2136 szt.).

“Wzrosty, choć już nie tak wyraźne, odnotowały także segmenty naczep i przyczep oraz motocykli i motorowerów“ - poinformował prezes PZPM Jakub Faryś.

Chiński skok i wyzwania krajowych fabryk

Jak wynika z raportu, najpopularniejszymi markami wśród nowo zarejestrowanych aut osobowych były Toyota (43,9 tys. zarejestrowanych samochodów), Skoda (32,9 tys.) oraz Volkswagen (22,7 tys.). Faryś zwrócił uwagę, że bardzo dynamicznie rosną również rejestracje chińskich marek.

“Ich udział w rejestracjach w pierwszej połowie 2025 roku wyniósł 5,82 proc., podczas gdy w pierwszej połowie br. był już na poziomie 12,69 proc.“ - dodał.

Pod względem podziału na segmenty, najwięcej - 138,1 tys. - zarejestrowano średnich samochodów typu SUV i crossover. Drugie miejsce zajmują małe SUVy i crossovery (54,5 tys.), zaś trzecie - samochody kompaktowe segmentu C (46,9 tys.).

Zebrane w raporcie dane wskazują również, że od stycznia do czerwca 2026 r. zarejestrowano 200,7 tys. pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz hybryd typu plug-in. Liczba rejestracji tych ostatnich wzrosła rdr o 97,3 proc. i wyniosła 26,7 tys. W ocenie autorów raportu na ten wzrost wpłynęło m.in. zakończenie programu dopłat “NaszEauto“ do samochodów elektrycznych, w efekcie czego część nabywców wybrała tańsze hybrydy plug-in. Pojazdów elektrycznych zarejestrowano o 14,6 proc. więcej niż z I poł. 2025 r. - 16,5 tys. szt.

“Niestety, gorzej przedstawiają się dane dotyczące produkcji“ - zastrzegł prezes PZPM.

Jak poinformował, w pierwszym półroczu br. wyprodukowano w Polsce 134 800 samochodów osobowych, co oznacza 14 proc. spadek w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. O niespełna 3 proc. wzrosła liczba wyprodukowanych aut użytkowych - do 166 067 szt. Autobusów wyprodukowano 3 565 szt., czyli o 11,2 proc. więcej, niż w I poł. 2025 r. Wartość produkcji sprzedanej w polskim przemyśle motoryzacyjnym spadła rdr o 0,2 proc. i wyniosła 117,6 mld zł.

Szansa w technologiach dual-use

Autorzy raportu jako potencjalne rozwiązanie strukturalnego spowolnienia, z którym w ich ocenie mierzy się europejska branża motoryzacyjna, wskazują rozwój technologii “dual-use“, czyli takich, które mogą być stosowane zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym.