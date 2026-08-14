Ponad 1,13 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Większość to Ukraińcy

Na koniec lutego 2026 r. w Polsce pracowało 1 132 400 cudzoziemców – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To o 7,1 proc. (75 tys. osób) więcej niż rok wcześniej i o 1,2 proc. (13,4 tys.) więcej niż na koniec stycznia 2026 r.

Na koniec lutego 2026 r. w Polsce pracowało 1 132 400 cudzoziemców – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To o 7,1 proc. (75 tys. osób) więcej niż rok wcześniej i o 1,2 proc. (13,4 tys.) więcej niż na koniec stycznia 2026 r.

Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

W ujęciu rocznym liczba pracujących cudzoziemców wzrosła o 75 tys. osób, a w ujęciu miesięcznym – o 13,4 tys. Wśród obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce nadal dominują mężczyźni, których udział wyniósł 59,9 proc. – tyle samo co miesiąc wcześniej i o 0,1 pkt proc. więcej niż w lutym 2025 r.

W ciągu roku liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 6,9 proc., a mężczyzn – o 7,2 proc. W porównaniu do stycznia 2026 r. obie grupy wzrosły o 1,2 proc.

Na koniec lutego 2026 r. 37,9 proc. pracujących cudzoziemców (429,1 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W ujęciu rocznym liczba osób pracujących na zlecenie wzrosła o 6,6 proc., a w ujęciu miesięcznym – o 0,9 proc.

Ukraińcy stanowią prawie 68 proc. pracujących cudzoziemców

Cudzoziemcy pracujący w Polsce pochodzą z ponad 150 państw, ale zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy. Na koniec lutego 2026 r. pracowało ich 769,3 tys., co oznacza wzrost o 8,5 proc. (60,4 tys.) w ujęciu rocznym i o 1,5 proc. (11,6 tys.) w ujęciu miesięcznym.

Udział Ukraińców w ogólnej liczbie pracujących cudzoziemców wyniósł 67,9 proc. – to wzrost o 0,9 pkt proc. w ciągu roku i o 0,2 pkt proc. w ciągu miesiąca.

Wśród pracujących w Polsce cudzoziemców w lutym 2026 r. kolejnymi najliczniejszymi grupami były osoby posiadające obywatelstwa:

białoruskie – 10,5 proc.

indyjskie – 2 proc.

gruzińskie – 1,9 proc.

kolumbijskie – 1,7 proc.

filipińskie – 1,3 proc.

pozostałe – 14,7 proc.

Kogo nie obejmują dane GUS?

W GUS zaznaczają, że prezentowane przez nich dane dotyczą „osób wykonujących pracę”, tj. pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy zlecenia i pokrewne. Nie obejmują:

osób wykonujących umowy o dzieło oraz umowy o pomocy przy zbiorach (pomocników rolnika);

osób wykonujących umowy zlecenia i pokrewne, które zawarły taką umowę z własnym pracodawcą lub z innym podmiotem, ale na rzecz własnego pracodawcy;

uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26. roku życia.

Dane GUS za luty 2026 r. pokazują kontynuację trendu wzrostowego obserwowanego od 2025 r., kiedy udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących w Polsce osiągnął poziom 6,7 proc.