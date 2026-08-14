Ponad 1,13 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Większość to Ukraińcy
Na koniec lutego 2026 r. w Polsce pracowało 1 132 400 cudzoziemców – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To o 7,1 proc. (75 tys. osób) więcej niż rok wcześniej i o 1,2 proc. (13,4 tys.) więcej niż na koniec stycznia 2026 r.
W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców
Na koniec lutego 2026 r. w Polsce pracowało 1 132 400 cudzoziemców – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To o 7,1 proc. (75 tys. osób) więcej niż rok wcześniej i o 1,2 proc. (13,4 tys.) więcej niż na koniec stycznia 2026 r.
Rośnie liczba cudzoziemców pracujących w Polsce
W ujęciu rocznym liczba pracujących cudzoziemców wzrosła o 75 tys. osób, a w ujęciu miesięcznym – o 13,4 tys. Wśród obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce nadal dominują mężczyźni, których udział wyniósł 59,9 proc. – tyle samo co miesiąc wcześniej i o 0,1 pkt proc. więcej niż w lutym 2025 r.
W ciągu roku liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 6,9 proc., a mężczyzn – o 7,2 proc. W porównaniu do stycznia 2026 r. obie grupy wzrosły o 1,2 proc.
Na koniec lutego 2026 r. 37,9 proc. pracujących cudzoziemców (429,1 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W ujęciu rocznym liczba osób pracujących na zlecenie wzrosła o 6,6 proc., a w ujęciu miesięcznym – o 0,9 proc.
Ukraińcy stanowią prawie 68 proc. pracujących cudzoziemców
Cudzoziemcy pracujący w Polsce pochodzą z ponad 150 państw, ale zdecydowanie dominują obywatele Ukrainy. Na koniec lutego 2026 r. pracowało ich 769,3 tys., co oznacza wzrost o 8,5 proc. (60,4 tys.) w ujęciu rocznym i o 1,5 proc. (11,6 tys.) w ujęciu miesięcznym.
Udział Ukraińców w ogólnej liczbie pracujących cudzoziemców wyniósł 67,9 proc. – to wzrost o 0,9 pkt proc. w ciągu roku i o 0,2 pkt proc. w ciągu miesiąca.
Wśród pracujących w Polsce cudzoziemców w lutym 2026 r. kolejnymi najliczniejszymi grupami były osoby posiadające obywatelstwa:
- białoruskie – 10,5 proc.
- indyjskie – 2 proc.
- gruzińskie – 1,9 proc.
- kolumbijskie – 1,7 proc.
- filipińskie – 1,3 proc.
- pozostałe – 14,7 proc.
Kogo nie obejmują dane GUS?
W GUS zaznaczają, że prezentowane przez nich dane dotyczą „osób wykonujących pracę”, tj. pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy zlecenia i pokrewne. Nie obejmują:
- osób wykonujących umowy o dzieło oraz umowy o pomocy przy zbiorach (pomocników rolnika);
- osób wykonujących umowy zlecenia i pokrewne, które zawarły taką umowę z własnym pracodawcą lub z innym podmiotem, ale na rzecz własnego pracodawcy;
- uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do 26. roku życia.
Dane GUS za luty 2026 r. pokazują kontynuację trendu wzrostowego obserwowanego od 2025 r., kiedy udział cudzoziemców w ogólnej liczbie pracujących w Polsce osiągnął poziom 6,7 proc.