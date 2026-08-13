Gospodarka

Domański o danych GUS: Polska gospodarka rośnie coraz szybciej

Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów - skomentował opublikowany w czwartek szybki szacunek wzrostu PKB minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej.

Pap

13 sierpnia 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: KPRM

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki

fot: KPRM

Odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów - skomentował opublikowany w czwartek szybki szacunek wzrostu PKB minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że polska gospodarka rośnie coraz szybciej.

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że według szybkiego szacunku PKB Polski w II kwartale 2026 r. wzrósł o 3,8 proc. rdr wobec wzrostu o 3,5 proc. rdr w I kw. 2026 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB w II kw. wzrósł o 0,9 proc., po wzroście o 0,6 proc. kdk kwartał wcześniej.

"Polska gospodarka rośnie. I to coraz szybciej!" - wskazał Domański na platformie X.

Minister zwrócił również uwagę, że "odblokowaliśmy inwestycje, środki europejskie i finansowanie samorządów". "W czasach globalnej niepewności Polska wybiera rozwój" - ocenił Domański.

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