Poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości znów stroi się w piórka obrońcy polskiego górnictwa. W mediach społecznościowych opublikował wpis o tym, że Platforma Obywatelska to „grabarze polskiego górnictwa”. Zapomniał jednak wspomnieć, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości w stan likwidacji postawiono 14 kopalń węgla kamiennego lub ich wydzielonych części.

Poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości znów stroi się w piórka obrońcy polskiego górnictwa. W mediach społecznościowych opublikował wpis o tym, że Platforma Obywatelska to „grabarze polskiego górnictwa”. Zapomniał jednak wspomnieć, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości w stan likwidacji postawiono 14 kopalń węgla kamiennego lub ich wydzielonych części.

„Grabarze polskiego górnictwa 39 kopalń” i do tego niemiecka flaga – to fragment jego wpisu w mediach społecznościowych. Twierdzi tam, że „to premier Kopacz przekazała 14 kopalń do SRK patrz likwidacji”, a „rząd Prawa i Sprawiedliwości dotował je do wyczerpania węgla i przedłużał żywotność”. Poseł PiS wyliczył też „jak PO likwidowało kopalnie: Buzek 22 kopalnie, Kopacz 14 kopalń, na razie 3 kopalnie”.

Grzegorz Matusiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Jastrzębia-Zdroju, znów w wirtualnym świecie pochylił się nad likwidacją kopalń.

Pierwsza sprawa, która wymaga sprostowania to przypisywanie Platformie Obywatelskiej likwidacji kopalń w czasach rządów premiera Jerzego Buzka. Po pierwsze: PO wówczas jeszcze nie istniała. Po drugie: to był rząd Akcji Wyborczej Solidarność w koalicji z Unią Wolności, a Jerzego Buzka na premiera wskazał Marian Krzaklewski, lider AWS i ówczesny przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Po trzecie wreszcie: na gruzach AWS powstało m.in. Prawo i Sprawiedliwość.

Ile kopalń zlikwidowano w latach 1993 – 2015?

A teraz o tym kto i kiedy likwidował w Polsce kopalnie. Z informacji przekazanych już w 2022 r. redakcji „Super Expresu” przez Ministerstwo Aktywów Państwowych rysuje się następujący obraz.

W czasach rządów koalicji SLD i PSL, w latach 1993 – 1997, w stan całkowitej likwidacji postawiono 7 kopalń. W tym czasie dodatkowo prowadzono także częściową likwidację 29 ruchów, pól lub rejonów kopalń, które prowadziły wydobycie.

Podczas rządów AWS i UW,, w latach 1997 – 2001, w stan całkowitej likwidacji postawiono 19 kopalń. Prowadzono wówczas także częściową likwidację 4 części innych kopalń, które prowadziły wydobycie.

W latach 2001 – 2005, czyli za rządów SLD w koalicji z PSL i UP, w stan całkowitej likwidacji postawiono 2 kopalnie. Z kolei w czasach rządów PO i PSL, w latach 2007 – 2015, w stan całkowitej likwidacji postawiono 5 kopalń.

Ile kopalń zlikwidowano w ciągu 8 lat rządów PiS?

Za rządów PiS, w latach latach 2015-2023, w stan likwidacji postawiono 14 kopalń węgla kamiennego lub ich wydzielonych części. W ciągu tych 8 lat udział węgla w miksie energetycznym spadł z poziomu ok. 87 do do ok. 63 proc., a zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego z ok. 100 tys. do ok. 75 tys. osób.

Wreszcie to rząd PiS, w maju 2021 r., popisał ze stroną społeczną umowę społeczną dla górnictwa, która zakłada stopniowe wygaszanie wszystkich kopalń węgla kamiennego do 2049 roku. I to zgodnie z tą umową i przyjętym wówczas harmonogramem (choć w przypadku kopalni Bobrek ten kalendarz przyspieszył ze względów bezpieczeństwa) obecnie likwidowane są kolejne kopalnie.

Internauci pamiętają jak było z likwidacją kopalń

Poseł Grzegorz Matusiak wydaje się o tym nie pamiętać (lub udaje, że nie pamięta). Komentujący jego wpis jednak nie zapomnieli jak było. Choć wielu z tych komentarzy nie wypada cytować z powodu dość „ostrego” języka, to są i takie gdzie dokładnie wyliczono jakie kopalnie postawiono w stan likwidacji w czasach rządów PiS, ale i krótko przypominające jak było:

„Ta choroba nazywa się skleroza, za późno na leczenie. PiS zamknął 14 kopalń”

„Przypomnij sobie umowę społeczną z 2021 roku o likwidacji kopalń”

„Autor postu chyba nie wie co napisał i kogo oczernia. Nie jestem za nikim, ale wszystkie trzy partie zamykały kopalnie, z czego PiS chyba 14”

„Gdzie był, jak PiS zamknął 14 kopalń”

„Nie ośmieszaj się, 14 kopalń zamkniętych przez PiS”

W podobnym tonie jest większość komentarzy pod wpisem Grzegorza Matusiaka. Nie mamy jednak wątpliwości, że poseł PiS z Jastrzębia-Zdroju niebawem znów się objawi jako obrońca polskiego górnictwa.