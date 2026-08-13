Związkowcy zapowiedzieli protest przed siedzibą JSW

Zeszłoroczny protest Sierpnia 80, który skończył się pod siedzibą JSW

Z kolei od czwartkowego poranku (13 sierpnia) w kopalniach spółki trwa akcja ulotkowa.

Jak wyjaśnia Bogusław Ziętek, szef WZZ "Sierpień 80", powodem tych działań jest "brak działań na rzecz ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej".