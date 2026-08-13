Związkowcy zapowiedzieli protest przed siedzibą JSW
Związkowcy z WZZ "Sierpień 80" 25 sierpnia br. przeprowadzą pikietę protestacyjną przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
fot: Kasia Kozieł-Jasionowska
Zeszłoroczny protest Sierpnia 80, który skończył się pod siedzibą JSW
fot: Kasia Kozieł-Jasionowska
Związkowcy z WZZ "Sierpień 80" 25 sierpnia br. przeprowadzą pikietę protestacyjną przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Z kolei od czwartkowego poranku (13 sierpnia) w kopalniach spółki trwa akcja ulotkowa.
Jak wyjaśnia Bogusław Ziętek, szef WZZ "Sierpień 80", powodem tych działań jest "brak działań na rzecz ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej".
- Spółka nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Finansowanie nie zostało domknięte, inwestycji potrzebnych do odbudowy wydobycia jest za mało, a na kopalniach narastają problemy kadrowe i organizacyjne. Czy za takie „ratowanie JSW” zapłacili pracownicy? - podkreślają przedstawiciele związku.