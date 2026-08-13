Górnictwo

Związkowcy zapowiedzieli protest przed siedzibą JSW

Związkowcy z WZZ "Sierpień 80" 25 sierpnia br. przeprowadzą pikietę protestacyjną przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

13 sierpnia 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Kasia Kozieł-Jasionowska

Zeszłoroczny protest Sierpnia 80, który skończył się pod siedzibą JSW

fot: Kasia Kozieł-Jasionowska

Związkowcy z WZZ "Sierpień 80" 25 sierpnia br. przeprowadzą pikietę protestacyjną przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Z kolei od czwartkowego poranku (13 sierpnia) w kopalniach spółki trwa akcja ulotkowa. 

Jak wyjaśnia Bogusław Ziętek, szef WZZ "Sierpień 80", powodem tych działań jest "brak działań na rzecz ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej".

- Spółka nadal znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Finansowanie nie zostało domknięte, inwestycji potrzebnych do odbudowy wydobycia jest za mało, a na kopalniach narastają problemy kadrowe i organizacyjne. Czy za takie „ratowanie JSW” zapłacili pracownicy? - podkreślają przedstawiciele związku.

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