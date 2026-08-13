Górnictwo

159 nowoczesnych urządzeń pomogło nadzorowi górniczemu

Nadzór górniczy został wyposażony w nowoczesny sprzęt do monitorowania. Pomogły w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

13 sierpnia 2026, 13:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Ważne wsparcie NFOŚiGW dla nadzoru górniczego.

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Nadzór górniczy został wyposażony w nowoczesny sprzęt do monitorowania. Pomogły w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyższy Urząd Górniczy zrealizował kompleksowe przedsięwzięcie pn. „Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin”. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WUG informuje w mediach społecznościowych o jego efektach.

Działalność kontrolna organów nadzoru górniczego nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie odpowiedni sprzęt pomiarowy – przekazał WUG.

W ramach projektu udało się zakupić 159 nowoczesnych przyrządów oraz urządzeń wspomagających. Jak podaje WUG, pozwoliły one na rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom oraz uciążliwościom dla środowiska.

Urządzenia pozwalają na szybką identyfikację i skuteczne zapobieganie zagrożeniom wynikającym z nielegalnego wydobycia kopalin czy naruszeń warunków eksploatacji (wysokość skarp i zboczy w wyrobiskach odkrywkowych).

Aparatura pozwala też na precyzyjną kontrolę parametrów aerologicznych w wyrobiskach podziemnych. Umożliwia też wczesne wykrywanie nieprawidłowych parametrów pracy maszyn i urządzeń. Zapobiega to groźnym awariom oraz katastrofom mogącym negatywnie wpłynąć na powierzchnię i otoczenie. 

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