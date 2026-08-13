159 nowoczesnych urządzeń pomogło nadzorowi górniczemu

Nadzór górniczy został wyposażony w nowoczesny sprzęt do monitorowania. Pomogły w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nadzór górniczy został wyposażony w nowoczesny sprzęt do monitorowania. Pomogły w tym środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyższy Urząd Górniczy zrealizował kompleksowe przedsięwzięcie pn. „Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin”. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WUG informuje w mediach społecznościowych o jego efektach.

Działalność kontrolna organów nadzoru górniczego nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie odpowiedni sprzęt pomiarowy – przekazał WUG.

W ramach projektu udało się zakupić 159 nowoczesnych przyrządów oraz urządzeń wspomagających. Jak podaje WUG, pozwoliły one na rozpoznawanie i zapobieganie zagrożeniom oraz uciążliwościom dla środowiska.