Katowice otrzymają blisko 3,5 mln zł dofinansowania na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kursy, staże uczniowskie, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni w nowoczesny sprzęt.

Katowice otrzymają blisko 3,5 mln zł dofinansowania na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kursy, staże uczniowskie, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni w nowoczesny sprzęt.

Dwa projekty dla katowickich szkół

Dwa projekty zgłoszone przez Miasto Katowice znalazły się na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach działania FESL.06.03 „Kształcenie zawodowe”.

Łączna wartość obu projektów przekracza 4 mln zł. Inwestycje zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz pieniędzy własnych miasta.

– Katowice konsekwentnie inwestują w edukację, również tę zawodową. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli dostęp do sprzętu, który przygotowuje ich do pracy w nowoczesnych branżach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jak dodaje, rozwój kształcenia zawodowego ma znaczenie nie tylko dla młodzieży, ale również dla całego miasta i regionalnego rynku pracy. Katowice zachęcają uczniów do wyboru tej ścieżki m.in. poprzez program „Katowice Miastem Fachowców”.

Kursy, staże i nowe wyposażenie

Pierwszy z projektów to „Katowicki impuls kształcenia zawodowego”. Jego wartość wynosi blisko 2 mln zł, a unijne dofinansowanie sięga 1,68 mln zł. Projekt będzie realizowany przez:

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Piotrowicach;

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Murckach – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Celem przedsięwzięcia jest lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na znalezienie zatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowano kursy, staże uczniowskie organizowane we współpracy z przedsiębiorcami oraz doposażenie szkolnych warsztatów. Placówki otrzymają m.in. symulator drukowania fleksograficznego, 37 zestawów komputerowych, specjalistyczne oprogramowanie do projektowania ogrodów i obsługi turystyki, monitor interaktywny, narzędzia ogrodowe oraz szklarnię.

Z dodatkowych kursów i staży skorzysta łącznie 368 uczniów oraz 25 nauczycieli. Tematyka zajęć obejmie m.in. poligrafię, cyberbezpieczeństwo, administrację i bezpieczeństwo sieci, ogrodnictwo, florystykę oraz turystykę. Uczniowie poznają także zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, przemocy i cyberprzemocy.

Wsparcie dla uczniów i nauczycieli

Drugi projekt nosi nazwę „Moc Doświadczenia – Nowoczesne Kształcenie Zawodowe”. Będzie realizowany przez:

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe przy ul. Sokolskiej

Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Szopienicach – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wartość projektu przekracza 2 mln zł, z czego 1,74 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt zakłada:

kursy dla 90 uczniów;

staże zawodowe dla 110 uczniów;

szkolenia dla 12 nauczycieli;

doposażenie szkolnych pracowni.

Uczestnicy będą mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności m.in. w zakresie logistyki, gastronomii, hotelarstwa, weterynarii, spawalnictwa, elektryki i automatyki przemysłowej. Wśród tematów znajdą się również technologie kosmetyczne, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, nowoczesne technologie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.

Wsparcie obejmie także kadrę pedagogiczną. Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kompetencje zawodowe podczas specjalistycznych kursów.

Szkoły zostaną wyposażone m.in. w drukarki 3D, 34 zestawy komputerowe z monitorami, materiały i narzędzia lutownicze, sterowniki, urządzenia sieciowe oraz materiały wykorzystywane do tworzenia kosmetyków.

Katowice inwestują w nowoczesne pracownie

To nie pierwsze unijne dofinansowanie przeznaczone na rozwój szkolnictwa zawodowego w Katowicach. Pod koniec 2025 roku nowoczesne symulatory, wirtualne pracownie i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny trafiły do Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza.

Placówka otrzymała blisko 4 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 4,4 mln zł.

Wśród zakupionego wyposażenia znalazł się m.in. symulator lokomotywy wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym. Sprzęt o wartości ponad 455 tys. zł pozwala uczniom ćwiczyć pracę maszynisty w realistycznych scenariuszach.

Szkoła otrzymała również symulator jazdy ciężarówką z trenażerem czasu pracy kierowcy. Urządzenie o wartości 432,5 tys. zł umożliwia naukę jazdy w różnych warunkach pogodowych i drogowych.

Nowe projekty mają pomóc katowickim szkołom jeszcze lepiej przygotowywać młodzież do wejścia na rynek pracy i odpowiadać na potrzeby nowoczesnej gospodarki.

