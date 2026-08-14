Katowice inwestują w fachowców. Miliony na nowoczesne szkolnictwo zawodowe
Katowice otrzymają blisko 3,5 mln zł dofinansowania na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kursy, staże uczniowskie, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni w nowoczesny sprzęt.
Symulator prowadzenia pociągu
Katowice otrzymają blisko 3,5 mln zł dofinansowania na rozwój szkolnictwa zawodowego. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kursy, staże uczniowskie, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni w nowoczesny sprzęt.
Dwa projekty dla katowickich szkół
Dwa projekty zgłoszone przez Miasto Katowice znalazły się na liście przedsięwzięć wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach działania FESL.06.03 „Kształcenie zawodowe”.
Łączna wartość obu projektów przekracza 4 mln zł. Inwestycje zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz pieniędzy własnych miasta.
– Katowice konsekwentnie inwestują w edukację, również tę zawodową. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli dostęp do sprzętu, który przygotowuje ich do pracy w nowoczesnych branżach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
Jak dodaje, rozwój kształcenia zawodowego ma znaczenie nie tylko dla młodzieży, ale również dla całego miasta i regionalnego rynku pracy. Katowice zachęcają uczniów do wyboru tej ścieżki m.in. poprzez program „Katowice Miastem Fachowców”.
Kursy, staże i nowe wyposażenie
Pierwszy z projektów to „Katowicki impuls kształcenia zawodowego”. Jego wartość wynosi blisko 2 mln zł, a unijne dofinansowanie sięga 1,68 mln zł. Projekt będzie realizowany przez:
- Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Piotrowicach;
- Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Murckach – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Celem przedsięwzięcia jest lepsze dopasowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na znalezienie zatrudnienia.
W ramach projektu zaplanowano kursy, staże uczniowskie organizowane we współpracy z przedsiębiorcami oraz doposażenie szkolnych warsztatów. Placówki otrzymają m.in. symulator drukowania fleksograficznego, 37 zestawów komputerowych, specjalistyczne oprogramowanie do projektowania ogrodów i obsługi turystyki, monitor interaktywny, narzędzia ogrodowe oraz szklarnię.
Z dodatkowych kursów i staży skorzysta łącznie 368 uczniów oraz 25 nauczycieli. Tematyka zajęć obejmie m.in. poligrafię, cyberbezpieczeństwo, administrację i bezpieczeństwo sieci, ogrodnictwo, florystykę oraz turystykę. Uczniowie poznają także zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, przemocy i cyberprzemocy.
Wsparcie dla uczniów i nauczycieli
Drugi projekt nosi nazwę „Moc Doświadczenia – Nowoczesne Kształcenie Zawodowe”. Będzie realizowany przez:
- Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe przy ul. Sokolskiej
- Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego w Szopienicach – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
Wartość projektu przekracza 2 mln zł, z czego 1,74 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt zakłada:
- kursy dla 90 uczniów;
- staże zawodowe dla 110 uczniów;
- szkolenia dla 12 nauczycieli;
- doposażenie szkolnych pracowni.
Uczestnicy będą mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności m.in. w zakresie logistyki, gastronomii, hotelarstwa, weterynarii, spawalnictwa, elektryki i automatyki przemysłowej. Wśród tematów znajdą się również technologie kosmetyczne, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, nowoczesne technologie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy.
Wsparcie obejmie także kadrę pedagogiczną. Nauczyciele będą mogli podnosić swoje kompetencje zawodowe podczas specjalistycznych kursów.
Szkoły zostaną wyposażone m.in. w drukarki 3D, 34 zestawy komputerowe z monitorami, materiały i narzędzia lutownicze, sterowniki, urządzenia sieciowe oraz materiały wykorzystywane do tworzenia kosmetyków.
Katowice inwestują w nowoczesne pracownie
To nie pierwsze unijne dofinansowanie przeznaczone na rozwój szkolnictwa zawodowego w Katowicach. Pod koniec 2025 roku nowoczesne symulatory, wirtualne pracownie i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny trafiły do Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza.
Placówka otrzymała blisko 4 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łączna wartość inwestycji wyniosła prawie 4,4 mln zł.
Wśród zakupionego wyposażenia znalazł się m.in. symulator lokomotywy wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym. Sprzęt o wartości ponad 455 tys. zł pozwala uczniom ćwiczyć pracę maszynisty w realistycznych scenariuszach.
Szkoła otrzymała również symulator jazdy ciężarówką z trenażerem czasu pracy kierowcy. Urządzenie o wartości 432,5 tys. zł umożliwia naukę jazdy w różnych warunkach pogodowych i drogowych.
Nowe projekty mają pomóc katowickim szkołom jeszcze lepiej przygotowywać młodzież do wejścia na rynek pracy i odpowiadać na potrzeby nowoczesnej gospodarki.