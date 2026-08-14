Kraj i Świat

W sobotę zakupy z problemami. Mamy święto

Piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy, niektóre sklepy będą czynne dłużej. W sobotę większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Pap

14 sierpnia 2026, 10:44
źródło: Polska Agencja Prasowa

15 sierpnia 2026 większość sklepów będzie zamknkięta

Piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy, niektóre sklepy będą czynne dłużej. W sobotę większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na 15 sierpnia świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Duże sklepy nieczynne przez cały weekend

W sobotę 15 sierpnia przypada święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znane również pod nazwą Matki Boskiej Zielnej. Tym samym jest to dzień ustawowo wolny od pracy, w którym obowiązywać będzie również zakaz handlu.

Oznacza to, że duże sklepy będą nieczynne przez cały weekend. Otwarte będą mogły być jedynie małe placówki handlowe, pod warunkiem, że klientów będą obsługiwać osobiście właściciele sklepu.

Piątek dniem wolnym dla urzędników

Na początku stycznia w Monitorze Polskim ukazało się zarządzenie premiera Donalda Tuska, z którego wynika, że piątek jest dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. To m.in. pracownicy kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Informacji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji.

W piątek zamknięte będą m.in. wszystkie placówki ZUS. Tego dnia nie będzie też można skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS. Nieczynne będą również Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia i Oddziały Wojewódzkie NFZ. Pomimo długiego weekendu, przez całą dobę do dyspozycji pozostaje bezpłatna i całodobowa infolinia NFZ.

Sklepy pracują w piątek normalnie. Niektóre sieci handlowe ogłosiły, że ich placówki będą tego dnia czynne dłużej.

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