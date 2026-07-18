Likwidacja kopalni wywołała u wielu mieszkańców Bielszowic lęk przed stagnacją i zamieraniem dawnego życia dzielnicy. Szansę w nowej rzeczywistości dostrzegli jednak twórcy kawiarni „U Sąsiadów”.

Likwidacja kopalni wywołała u wielu mieszkańców Bielszowic lęk przed stagnacją i zamieraniem dawnego życia dzielnicy. Szansę w nowej rzeczywistości dostrzegli jednak twórcy kawiarni „U Sąsiadów”.

Przypomnijmy, 30 czerwca br., po 122 latach, działalności zakończono wydobycie węgla w kopalni Bielszowice.

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- Przez te wszystkie dekady Bielszowice były naszym wspólnym domem i miejscem ciężkiej pracy. Złoża, które pozostawili nam nasi przodkowie, pozwoliły zbudować pomyślność wielu pokoleń - podkreślano podczas uroczystości pożegnania zakładu.

Mieszkańcy, ale także lokalni przedsiębiorcy – właściciele piekarni czy cukierni – nie kryli obaw, że zamknięcie zakładu negatywnie wpłynie na życie dzielnicy, zmniejszy ruch i uderzy w ulokowane tu biznesy.

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Zupełnie inaczej widziała to Marta Legut-Piechocińska, która wraz z mężem postanowiła otworzyć w Bielszowicach kawiarnię „U Sąsiadów”. Lokal został otwarty dwa tygodnie temu, dokładnie kilka dni po tym, jak kopalnia zakończyła działalność.