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Biznes w dzielnicy, gdzie właśnie zamknięto kopalnię? W Bielszowicach przekonują, że to ma sens

Likwidacja kopalni wywołała u wielu mieszkańców Bielszowic lęk przed stagnacją i zamieraniem dawnego życia dzielnicy. Szansę w nowej rzeczywistości dostrzegli jednak twórcy kawiarni „U Sąsiadów”.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

18 lipca 2026, 08:53
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Marta Legut-Piechocińska, założycielka kawiarni "U Sąsiadów"

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

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Likwidacja kopalni wywołała u wielu mieszkańców Bielszowic lęk przed stagnacją i zamieraniem dawnego życia dzielnicy. Szansę w nowej rzeczywistości dostrzegli jednak twórcy kawiarni „U Sąsiadów”.

Przypomnijmy, 30 czerwca br., po 122 latach, działalności zakończono wydobycie węgla w kopalni Bielszowice. 

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- Przez te wszystkie dekady Bielszowice były naszym wspólnym domem i miejscem ciężkiej pracy. Złoża, które pozostawili nam nasi przodkowie, pozwoliły zbudować pomyślność wielu pokoleń - podkreślano podczas uroczystości pożegnania zakładu.

Mieszkańcy, ale także lokalni przedsiębiorcy – właściciele piekarni czy cukierni – nie kryli obaw, że zamknięcie zakładu negatywnie wpłynie na życie dzielnicy, zmniejszy ruch i uderzy w ulokowane tu biznesy. 

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Zupełnie inaczej widziała to Marta Legut-Piechocińska, która wraz z mężem postanowiła otworzyć w Bielszowicach kawiarnię „U Sąsiadów”. Lokal został otwarty dwa tygodnie temu, dokładnie kilka dni po tym, jak kopalnia zakończyła działalność. 

- Przez lata KWK Bielszowic była dla tutejszych mieszkańców żywicielką, wiele sprawa kręciło się wokół niej. Szanuję jej historię, sama mam w rodzinie osoby związane z górnictwem. Ale w Bielszowicach mieszka też wiele ludzi, którzy swoją karierę zawodową związali z zupełnie innymi branżami i miejscami: Katowicami, Gliwicami czy Zabrzem. Oni widzą, jak wygląda życie towarzyskie i restauracyjne w sąsiednich miastach, i chcieli doświadczyć tego samego u siebie - podkreśla Marta Legut-Piechocińska.

Nie tylko kawa i lody. Będą szkolenia dla byłych górników

Jak wyjaśnia, oferta gastronomiczna dzielnicy opierała się wcześniej głównie na tradycyjnych piwiarniach. 

- Sama jestem mamą i wiem, jak bardzo brakowało w Bielszowicach miejsca, gdzie można po prostu wyjść z dzieckiem i w przyjemnych okolicznościach napić się kawy w spokoju. Chcieliśmy stworzyć zupełnie nową przestrzeń - przyznaje właścicielka kawiarni.

I dodaje: 

Skalę oczekiwań mieszkańców chyba dobrze oddaje to, co działo się w mediach społecznościowych po tym jak wiosną, tuż po podpisaniu umowy najmu lokalu, ogłosiliśmy, że wystartujemy z kawiarnią. Liczba życzliwych wiadomości i komentarzy była czymś nieprawdopodobnie miłym. Przez prawie 15 lat pracy w komunikacji i marketingu czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Pierwsze dwa tygodnie działalności "U Sąsiadów"  liczba osób, które nas odwiedziły również utwierdza w przekonaniu, że warto było stworzyć takie miejsce.

W planach właścicielki kawiarnia „U Sąsiadów” ma być czymś więcej niż tylko miejscem spotkań przy kawie, lodach i innych słodkościach. 

- Planujemy organizację wydarzeń kulturalnych, ale także warsztatów pomagającym ludziom wrócić na rynek pracy albo przebranżowić się. To miałaby być propozycja skierowana także do byłych górników - zapowiada Marta Legut-Piechocińska.

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