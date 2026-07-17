Transformacja od A do Z

W raciborskiej hali RAFAKO będą produkować sprzęt dla wojska

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę poddzierżawy jednej z hal należących wcześniej do zakładów Rafako. Kiedyś produkowano tu urządzenia dla energetyki węglowej, zapewniano bezpieczeństwo energetyczne kraju. Teraz też będzie chodzić o bezpieczeństwo, tyle że innego rodzaju.  To kolejny krok w procesie zagospodarowywania infrastruktury przemysłowej w mieście, który ułatwi sprawną realizację trzech kluczowych projektów PGZ.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

17 lipca 2026, 10:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PZG

PZG podpisało umowę z RAFAKO

fot: PZG

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Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę poddzierżawy jednej z hal należących wcześniej do zakładów Rafako. Kiedyś produkowano tu urządzenia dla energetyki węglowej, zapewniano bezpieczeństwo energetyczne kraju. Teraz też będzie chodzić o bezpieczeństwo, tyle że innego rodzaju.  To kolejny krok w procesie zagospodarowywania infrastruktury przemysłowej w mieście, który ułatwi sprawną realizację trzech kluczowych projektów PGZ.

Co to za projekty?

  • Jelcz: produkcja w 3 halach podwozi specjalistycznych dla Sił Zbrojnych RP
  • Rosomak: linia spawalnicza korpusów transporterów opancerzonych
  • SAN: nowa przestrzeń dla realizacji projektu

Wspólna lokalizacja oznacza większą synergię, efektywniejszą współpracę i lepsze wykorzystanie potencjału spółek Grupy PGZ - czytamy w komunikacie.

Pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca 2026 r. Docelowo, po osiągnięciu pełnych zdolności produkcyjnych, będzie tu produkowanych nawet do 700 pojazdów rocznie.

Oddział Jelcz Sp. z o. o. na bazie przejmowanych aktywów Rafako S.A. jest impulsem dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Powstanie on na bazie istniejącej infrastruktury dostosowanej już do produkcji wielkogabarytowej. To stwarza niepowtarzalną szansę na zwielokrotnienie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa w ekspresowym tempie, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów inwestycyjnych.

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