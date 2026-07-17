Transformacja od A do Z

Technopark oddał pierwszą część IT HUB Gliwice

Gliwicki Technopark uruchomił pierwszą część kompleksu IT HUB Gliwice, budowanego pod wynajem dla docelowo ok. 40 nowoczesnych firm branż ICT, automatyki, nowoczesnych źródeł wytwarzania energii czy wyrobów medycznych. Powierzchnie te powstają przy wsparciu funduszy UE na transformację regionu.

Pap

17 lipca 2026, 08:20
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UM Gliwice

Gliwice rozwijają się i inwestują

fot: UM Gliwice

Gliwicki Technopark uruchomił pierwszą część kompleksu IT HUB Gliwice, budowanego pod wynajem dla docelowo ok. 40 nowoczesnych firm branż ICT, automatyki, nowoczesnych źródeł wytwarzania energii czy wyrobów medycznych. Powierzchnie te powstają przy wsparciu funduszy UE na transformację regionu.

Obiekt pod nazwą IT HUB Gliwice będzie czwartym należącym do Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice. Cały Technopark jest pomyślany jako centrum wsparcia dla firm rozpoczynających działalność na rynku nowych technologii. Jego współzałożycielem i większościowym udziałowcem jest samorząd Gliwic.

Technopark Gliwice

Powołany w 2004 r. przez Gliwice, Politechnikę Śląską i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną gliwicki Technopark miał dotąd trzy lokalizacje biznesowe: przy ul. Konarskiego o powierzchni 3,5 tys. m kw. oraz przy ul. Wincentego Pola, oferujące 1 tys. m kw. i 1,4 tys. m kw. Razem to niemal 6 tys. m kw. powierzchni biurowej, zajmowanej przez ok. 80 firm.

Czwarty obiekt powstał przy ul. Wincentego Pola, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków. Realizację wartej ogółem ok. 35 mln zł inwestycji wspiera Unia Europejska, kwotą 29 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Budowa czwartego obiektu na należącej do Technoparku poprzemysłowej działce budowlanej trwała od 2024 r. W skład IT HUB Gliwice mają wejść ogółem dwa nowe budynki scalone łącznikiem o łącznej powierzchni ok. 4 tys. m kw. Gotowy jest pierwszy z nich, zaprojektowany dla ok. 25 firm, w którym - jak podało w czwartek miasto - wynajęto już 70 proc. powierzchni.

"Budynek jest nowocześniejszy od trzech dotychczasowych, które powstawały od kilku do kilkunastu lat temu, ale jego funkcja jest podobna. Ma dawać firmom dobre warunki do pracy i rozwoju. W tym przypadku szczególnie zależy nam na przedsiębiorstwach z branży IT, stąd nazwa IT Hub" - wyjaśnił prezes Technoparku prof. Jan Kosmol.

Zakończenie całej inwestycji, czyli drugiego obiektu, planowano początkowo na 2028 r. jednak - zgodnie z czwartkową informacją lokalnego samorządu - jego realizację opóźnia protest jednego z sąsiadów.

Automatyka, ICT, źródła energii i wyroby medyczne.

Zgodnie z unijnym projektem docelowym odbiorcą IT Hubu Gliwice są branże wpisujące się w zapisy "Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śląskiego 2030", m.in. automatyka, ICT, nowoczesne źródła wytwarzania energii i wyroby medyczne.

Technopark Gliwice zapewnia dostęp do wnętrz oferowanych obiektów, pakiety szkoleń, specjalistyczne doradztwo biznesowe i technologiczne, a także wsparcie biznesowe potrzebne do efektywnego prowadzenia firmy i działań promocyjnych.

Obecnie klasyczne biura w budynkach Technoparku zajmuje 55 firm, z przestrzeni coworkingu korzysta 29 podmiotów, a z usługi wirtualnego biura - 82. Daje to łącznie około 160 przedsiębiorstw.

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