Województwo i Metropolia wspólnie zamawiają 32 nowe pociągi

Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzą przetarg na dostawę 32 nowych pociągów elektrycznych i wieloletnią usługę ich serwisowania. Opcja zakłada zakup 20 kolejnych pociągów i dalsze serwisowanie. Szacunkowa łączna wartość zamówienia to ponad 4,5 mld zł.

Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzą przetarg na dostawę 32 nowych pociągów elektrycznych i wieloletnią usługę ich serwisowania. Opcja zakłada zakup 20 kolejnych pociągów i dalsze serwisowanie. Szacunkowa łączna wartość zamówienia to ponad 4,5 mld zł.

Jak wynika z informacji na platformie zamówień GZM, zamawiane są pociągi do obsługi pasażerskiego ruchu aglomeracyjnego i ponadregionalnego, bez określenia liczby członów i układu osi na wózkach dwuosiowych. Wymagana jest całkowita pojemność co najmniej 390 osób, w tym co najmniej 168 na miejscach stałych.

Zamawiający wymagają

Zamawiający wymagają: co najmniej dwóch par drzwi po każdej stronie każdego członu, wysokości podłogi od 760 mm do 810 mm i możliwości obsługi peronów o wysokości 300-900 mm od główki szyny. Zakładany jest średnioroczny przebieg pociągów ok. 250 tys. km. Łączną wartość zamówienia (z prawem opcji) oszacowano na 4,522 mld zł bez VAT.

Wspólny przetarg obejmuje dostawę po 16 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) dla GZM i dla województwa, przy czym zamawiający mają wobec nich te same wymogi. Oczekują dostawy jednego typu EZT, wyprodukowanego przez jednego producenta z jednakowym wyposażeniem i oprogramowaniem, z wyjątkiem wyposażenia pojazdów dla GZM dodatkowo w system poboru opłat.

Metropolia argumentuje, że zamówienie pociągów jednego typu u jednego producenta pozwoli osiągnąć efekt skali poprzez rozłożenie kosztów przygotowania pojazdu pod zamówienie na 32 jego egzemplarze. Zamawiany zakres usług utrzymania jest ściśle powiązany z zakresem dostaw.

32 pociągi do końca listopada 2029 roku

Zasadnicza część zamówienia obejmuję dostawę 32 pociągów do końca listopada 2029 r. i usługi serwisowe dla tej liczby pociągów rozpisane w perspektywie 2044 r. Prawo opcji zakłada dostawę 20 kolejnych pociągów do końca 2034 i usługi serwisowe w perspektywie końca 2059 r. Termin składania ofert przypada 31 lipca br.

W przetargu będą brane kryteria: ceny łącznej brutto, wraz z prawem opcji (60 proc.), współczynnika efektywności energetycznej ruchowej (25 proc.), współczynnika efektywności energetycznej postojowej (5 proc.), liczby miejsc siedzących stałych (5 proc.) i udziału w nich liczby miejsc siedzących naprzeciwko (5 proc.).

Obecnie w dokumentacji przetargowej nie widnieje adnotacja, aby zamówienie było przeznaczone do finansowania środkami europejskimi. Na początku 2026 r. oboje zamawiający złożyli jednak wnioski o dofinansowanie zapowiadanego wówczas zakupu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

GZM zastrzegła wtedy, że warunkiem realizacji zamówienia podstawowego jest uzyskanie dofinansowania w konkursie CUPT. Jak sygnalizowano, wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone w drugiej połowie 2026 r.

Warunkiem ubiegania się w CUPT o środki na zakup taboru była publikacja ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na obsz