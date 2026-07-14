Od kopalni do nowoczesnych inwestycji. SRK podsumowuje półrocze

Kolejne pogórnicze tereny przekazane samorządom na nowe inwestycje, rozwój projektów we współpracy z biznesem, wykorzystanie eksperckiego doświadczania w transformacji pokopalnianych terenów oraz udział w debacie o przyszłości regionów pogórniczych – Spółka Restrukturyzacji Kopalń podsumowała swoją działalność w pierwszym półroczu 2026 r.

Kolejne pogórnicze tereny przekazane samorządom na nowe inwestycje, rozwój projektów we współpracy z biznesem, wykorzystanie eksperckiego doświadczania w transformacji pokopalnianych terenów oraz udział w debacie o przyszłości regionów pogórniczych – Spółka Restrukturyzacji Kopalń podsumowała swoją działalność w pierwszym półroczu 2026 r.

Bytom, Czeladź i Knurów – drugie życie dla pokopalnianych terenów

W pierwszym półroczu 2026 r. SRK przekazała miastu Bytom prawie 4 hektary terenu po kopalni Centrum. Działki znajdują się przy ul. Łużyckiej i warte są około 4 mln zł. W miejscu, gdzie był skład węgla, waga samochodowa oraz osadnik, powstanie nowoczesny kryty basen. W ramach inwestycji powstanie basen sportowy o wymiarach 35 na 25 m oraz dwa mniejsze baseny – rekreacyjny z atrakcjami wodnymi i brodzik dla dzieci. Będzie też strefa wellness z saunami, jacuzzi, strefą wypoczynku i tarasem. Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

Samorząd Czeladzi otrzymał w darowiźnie ponad 9 hektarów terenu po kopalni Saturn o wartości ponad 4,2 mln zł. To 13 działek, a największe z nich zlokalizowane są w rejonie ul. Granicznej i Katowickiej. Miasto zamierza wykorzystać te tereny m.in. do podniesienia jakości infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej.

- Ten obszar ma także duży potencjał jako zielony łącznik pomiędzy Czeladzią a Sosnowcem, dlatego ważnym elementem będą również działania proekologiczne i rekultywacja terenów pokopalnianych – mówił podczas przekazania terenów burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.

Z kolei samorząd Knurowa otrzymał 16 działek w rejonie ulic Rakoniewskiego i Thomasa Wilsona o powierzchni 3,94 ha i wartości 1,3 mln zł. Mają one zostać wykorzystane na inwestycje służące rozwojowi miasta.

Współpraca z biznesem i projekty wspierane unijnymi funduszami

Spółka Restrukturyzacji Kopalń współpracuje także z biznesem i innymi spółkami Skarbu Państwa. Towarzystwo Finansowe Silesia kupiło za 19 mln zł 26 hektarów zrekultywowanego terenu po byłej kopalni Miechowice w Bytomiu. Powstanie tam Silesia Park Bytom – nowoczesne centrum aktywności gospodarczej, które ma łączyć funkcje produkcyjne, logistyczne, technologiczne i usługowe. TF Silesia zamierza zainwestować w ten projekt 200 mln zł.

W Gliwicach, na terenie dawnego Szybu Bojków, przy udziale SRK powstaje Centrum Serwisowe Kolei Śląskich. Spółka przekazała część terenu na tę inwestycję. Centrum ma być gotowe do końca 2028 roku, a pracę znajdzie w nim nawet 150 osób, w tym pracownicy odchodzący z Polskiej Grupy Górniczej.

W SRK podkreślają, że pierwsze półrocze 2026 r. przyniosło także znaczące postępy w projektach zainicjowanych dzięki darowiznom spółki. Wskazują m.in. na projekt akceleratora biznesowego KSSENON w Bytomiu, który uzyskał ponad 67 mln zł dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

- Wzrosło także unijne wsparcie dla Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego. Całość projektu, który powstaje na terenach przekazanych przez SRK, wzrosła do prawie 620 mln zł – informują przedstawiciele spółki.

SRK jako ekspert transformacji pogórniczej

Spółka umacnia również swoją pozycję eksperta w zakresie transformacji terenów pogórniczych. Przykładem jest wizyta delegacji z Łotwy, która zapoznała się z polskim modelem zagospodarowania takich obszarów.

SRK była także obecna w europejskich mediach, gdzie prezentowano jej działania związane z przebranżowieniem pracowników, skalą transformacji na Śląsku oraz zapewnianiem bezpieczeństwa poprzez odwadnianie kopalń.

Jednocześnie spółka aktywnie uczestniczy w debacie o przyszłości regionów pogórniczych, dzieląc się doświadczeniem na konferencjach i wydarzeniach branżowych. Jej kompetencje zostały docenione m.in. poprzez zaproszenie do prac nad transformacją Małopolski Zachodniej.