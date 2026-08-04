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Druga edycja TAURON Biegu Nowej Energii w Parku Śląskim. Będą biegi, nordic walking i atrakcje dla rodzin

TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 26 września 2026 r. i ponownie połączy bieganie, nordic walking oraz rodzinny wypoczynek w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni rekreacyjnych w regionie.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

4 sierpnia 2026, 14:45
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego

fot: Tauron

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TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 26 września 2026 r. i ponownie połączy bieganie, nordic walking oraz rodzinny wypoczynek w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni rekreacyjnych w regionie.

Sportowe święto w Parku Śląskim

Po udanym debiucie organizatorzy zapraszają na kolejną odsłonę TAURON Biegu Nowej Energii. Impreza skierowana jest zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, a udział w niej mogą wziąć także miłośnicy marszu nordic walking. Zapisy na wydarzenie już trwają.

Pierwsza edycja pokazała, że formuła zawodów trafia w potrzeby uczestników. Na starcie stanęło blisko pół tysiąca zawodników, a największym zainteresowaniem cieszyły się biegi dziecięce oraz konkurencje dla dorosłych.

– TAURON Park Śląski od lat pozostaje miejscem sprzyjającym aktywności i integracji mieszkańców. Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy współorganizatorem TAURON Biegu Nowej Energii, wydarzenia, które łączy sportowe emocje z rodzinną atmosferą i zachęca do aktywnego spędzania czasu w wyjątkowej przestrzeni – powiedziała Justyna Łukawska, Dyrektor Wykonawcza ds. Komunikacji w TAURON Polska Energia 

Trasy dla dzieci i dorosłych

Program wydarzenia obejmuje biegi dzieci na dystansach 300 i 800 metrów, bieg główny na 5 kilometrów oraz rywalizację nordic walking. Wszystkie trasy wytyczono alejkami TAURON Parku Śląskiego, tak aby były dostępne dla osób o różnym poziomie zaawansowania.

Start i meta ponownie znajdą się w rejonie Pól Marsowych. Organizatorzy podkreślają, że lokalizacja sprzyja zarówno rywalizacji sportowej, jak i aktywnemu spędzaniu czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

Na uczestników czeka pamiątkowy medal, woda na mecie oraz dodatkowe atrakcje. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych klasyfikacjach biegowych i nordic walking otrzymają okolicznościowe statuetki.

Zadbano również o profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Wyniki uczestników biegu głównego oraz marszu nordic walking trafią do oficjalnej klasyfikacji, co pozwoli porównać rezultaty i sprawdzić swoją formę w sportowej rywalizacji.

Współpraca z Grupy TAURON z Parkiem Śląskim

Organizacja biegu jest naturalnym elementem współpracy Grupy TAURON z Parkiem Śląskim. Spółka jako sponsor tytularny wspiera inicjatywy promujące zdrowy styl życia, rekreację i budowanie lokalnej społeczności.

TAURON Bieg Nowej Energii ma łączyć sportową aktywność z rodzinną atmosferą i pokazywać, że Park Śląski pozostaje miejscem przyjaznym zarówno biegaczom, jak i wszystkim, którzy chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

 – Zapraszamy do udziału w drugiej edycji TAURON Biegu Nowej Energii. To doskonała okazja, by połączyć sportową rywalizację z aktywnym wypoczynkiem i spędzić dzień w wyjątkowej atmosferze, korzystając z atrakcji przygotowanych dla uczestników i kibiców – mówi Patryk Sochacki, koordynator TAURON Biegu Nowej Energii.

TAURON Bieg Nowej Energii to jednak znacznie więcej niż sportowa rywalizacja. Organizatorzy przygotowują strefę kibica z oprawą muzyczną, która stworzy wyjątkową atmosferę wspólnego święta aktywności. Nie zabraknie także licznych atrakcji dla całych rodzin. Najmłodsi będą mogli skorzystać ze strefy TAURONA pełnej animacji, zabaw i konkursów, dzięki czemu wydarzenie stanie się doskonałą propozycją na rodzinne spędzenie sobotniego przedpołudnia.

Informacje dla uczestników

Bieg główny i nordic walking

  • dystans: 5 km
  • start: godz. 10:00
  • limit: 750 uczestników
  • opłata startowa: 50 zł

Biegi dla dzieci

  • 300 m (1–6 lat) – start o godz. 11:10
  • 800 m (7–12 lat) – start o godz. 11:30
  • limit łączny: 250 uczestników
  • opłata startowa: 20 zł

Zapisy online trwają do 22 września 2026 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Dorośli: https://zapisy.personalbest.pl/tauron-bieg-nowej-energii-v16830
Dzieci: https://zapisy.personalbest.pl/dzieci-tauron-bieg-nowej-energii-v16831 

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