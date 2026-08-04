TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 26 września 2026 r. i ponownie połączy bieganie, nordic walking oraz rodzinny wypoczynek w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni rekreacyjnych w regionie.

TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 26 września 2026 r. i ponownie połączy bieganie, nordic walking oraz rodzinny wypoczynek w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni rekreacyjnych w regionie.

Sportowe święto w Parku Śląskim

Po udanym debiucie organizatorzy zapraszają na kolejną odsłonę TAURON Biegu Nowej Energii. Impreza skierowana jest zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, a udział w niej mogą wziąć także miłośnicy marszu nordic walking. Zapisy na wydarzenie już trwają.

Pierwsza edycja pokazała, że formuła zawodów trafia w potrzeby uczestników. Na starcie stanęło blisko pół tysiąca zawodników, a największym zainteresowaniem cieszyły się biegi dziecięce oraz konkurencje dla dorosłych.

– TAURON Park Śląski od lat pozostaje miejscem sprzyjającym aktywności i integracji mieszkańców. Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy współorganizatorem TAURON Biegu Nowej Energii, wydarzenia, które łączy sportowe emocje z rodzinną atmosferą i zachęca do aktywnego spędzania czasu w wyjątkowej przestrzeni – powiedziała Justyna Łukawska, Dyrektor Wykonawcza ds. Komunikacji w TAURON Polska Energia

Trasy dla dzieci i dorosłych

Program wydarzenia obejmuje biegi dzieci na dystansach 300 i 800 metrów, bieg główny na 5 kilometrów oraz rywalizację nordic walking. Wszystkie trasy wytyczono alejkami TAURON Parku Śląskiego, tak aby były dostępne dla osób o różnym poziomie zaawansowania.

Start i meta ponownie znajdą się w rejonie Pól Marsowych. Organizatorzy podkreślają, że lokalizacja sprzyja zarówno rywalizacji sportowej, jak i aktywnemu spędzaniu czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

Na uczestników czeka pamiątkowy medal, woda na mecie oraz dodatkowe atrakcje. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych klasyfikacjach biegowych i nordic walking otrzymają okolicznościowe statuetki.

Zadbano również o profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Wyniki uczestników biegu głównego oraz marszu nordic walking trafią do oficjalnej klasyfikacji, co pozwoli porównać rezultaty i sprawdzić swoją formę w sportowej rywalizacji.