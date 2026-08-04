Druga edycja TAURON Biegu Nowej Energii w Parku Śląskim. Będą biegi, nordic walking i atrakcje dla rodzin
TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 26 września 2026 r. i ponownie połączy bieganie, nordic walking oraz rodzinny wypoczynek w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni rekreacyjnych w regionie.
fot: Tauron
TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego
fot: Tauron
TAURON Bieg Nowej Energii wraca do Parku Śląskiego. Druga edycja wydarzenia odbędzie się 26 września 2026 r. i ponownie połączy bieganie, nordic walking oraz rodzinny wypoczynek w jednej z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni rekreacyjnych w regionie.
Sportowe święto w Parku Śląskim
Po udanym debiucie organizatorzy zapraszają na kolejną odsłonę TAURON Biegu Nowej Energii. Impreza skierowana jest zarówno do dorosłych, jak i do dzieci, a udział w niej mogą wziąć także miłośnicy marszu nordic walking. Zapisy na wydarzenie już trwają.
Pierwsza edycja pokazała, że formuła zawodów trafia w potrzeby uczestników. Na starcie stanęło blisko pół tysiąca zawodników, a największym zainteresowaniem cieszyły się biegi dziecięce oraz konkurencje dla dorosłych.
– TAURON Park Śląski od lat pozostaje miejscem sprzyjającym aktywności i integracji mieszkańców. Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy współorganizatorem TAURON Biegu Nowej Energii, wydarzenia, które łączy sportowe emocje z rodzinną atmosferą i zachęca do aktywnego spędzania czasu w wyjątkowej przestrzeni – powiedziała Justyna Łukawska, Dyrektor Wykonawcza ds. Komunikacji w TAURON Polska Energia
Trasy dla dzieci i dorosłych
Program wydarzenia obejmuje biegi dzieci na dystansach 300 i 800 metrów, bieg główny na 5 kilometrów oraz rywalizację nordic walking. Wszystkie trasy wytyczono alejkami TAURON Parku Śląskiego, tak aby były dostępne dla osób o różnym poziomie zaawansowania.
Start i meta ponownie znajdą się w rejonie Pól Marsowych. Organizatorzy podkreślają, że lokalizacja sprzyja zarówno rywalizacji sportowej, jak i aktywnemu spędzaniu czasu w gronie rodziny i przyjaciół.
Na uczestników czeka pamiątkowy medal, woda na mecie oraz dodatkowe atrakcje. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych klasyfikacjach biegowych i nordic walking otrzymają okolicznościowe statuetki.
Zadbano również o profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Wyniki uczestników biegu głównego oraz marszu nordic walking trafią do oficjalnej klasyfikacji, co pozwoli porównać rezultaty i sprawdzić swoją formę w sportowej rywalizacji.
Współpraca z Grupy TAURON z Parkiem Śląskim
Organizacja biegu jest naturalnym elementem współpracy Grupy TAURON z Parkiem Śląskim. Spółka jako sponsor tytularny wspiera inicjatywy promujące zdrowy styl życia, rekreację i budowanie lokalnej społeczności.
TAURON Bieg Nowej Energii ma łączyć sportową aktywność z rodzinną atmosferą i pokazywać, że Park Śląski pozostaje miejscem przyjaznym zarówno biegaczom, jak i wszystkim, którzy chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.
– Zapraszamy do udziału w drugiej edycji TAURON Biegu Nowej Energii. To doskonała okazja, by połączyć sportową rywalizację z aktywnym wypoczynkiem i spędzić dzień w wyjątkowej atmosferze, korzystając z atrakcji przygotowanych dla uczestników i kibiców – mówi Patryk Sochacki, koordynator TAURON Biegu Nowej Energii.
TAURON Bieg Nowej Energii to jednak znacznie więcej niż sportowa rywalizacja. Organizatorzy przygotowują strefę kibica z oprawą muzyczną, która stworzy wyjątkową atmosferę wspólnego święta aktywności. Nie zabraknie także licznych atrakcji dla całych rodzin. Najmłodsi będą mogli skorzystać ze strefy TAURONA pełnej animacji, zabaw i konkursów, dzięki czemu wydarzenie stanie się doskonałą propozycją na rodzinne spędzenie sobotniego przedpołudnia.
Informacje dla uczestników
Bieg główny i nordic walking
- dystans: 5 km
- start: godz. 10:00
- limit: 750 uczestników
- opłata startowa: 50 zł
Biegi dla dzieci
- 300 m (1–6 lat) – start o godz. 11:10
- 800 m (7–12 lat) – start o godz. 11:30
- limit łączny: 250 uczestników
- opłata startowa: 20 zł
Zapisy online trwają do 22 września 2026 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Dorośli: https://zapisy.personalbest.pl/tauron-bieg-nowej-energii-v16830
Dzieci: https://zapisy.personalbest.pl/dzieci-tauron-bieg-nowej-energii-v16831