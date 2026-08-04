W Rudzie Śląskiej historia zatoczyła koło. Przez dziesiątki lat przed tamtejszym Urzędem Miasta była zielona przestrzeń, ale 16 lat temu Plac Jana Pawła II zabetonowano, przy unijnym dofinansowaniu. Teraz za pieniądze ze środków Unii Europejskiej plac będzie ponownie zazieleniony.

W Rudzie Śląskiej historia zatoczyła koło. Przez dziesiątki lat przed tamtejszym Urzędem Miasta była zielona przestrzeń, ale 16 lat temu Plac Jana Pawła II zabetonowano, przy unijnym dofinansowaniu. Teraz za pieniądze ze środków Unii Europejskiej plac będzie ponownie zazieleniony.

Od zielonego placu do betonowej patelni i... na odwrót

Plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej pełni funkcję miejskiego rynku. Przez dziesiątki lat była to zielona przestrzeń z drzewami i trawnikami, ale od 2010 roku to betonowa patelnia. Wówczas na przebudowę placu przed Urzędem Miasta wydano ponad 13 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. Inwestycja od początku budziła kontrowersje i po latach okazało się, że protestujący mieli rację. A unijne środki poszły w błoto, znaczy... w beton.

Teraz przed rudzkim ratuszem znów ma być zielono i znów za środki z Unii Europejskiej. Miasto na rewitalizację Placu Jana Pawła II otrzymało blisko 5,5 mln zł dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Co się zmieni na rynku w Rudzie Śląskiej?

- Dzięki tym środkom na rynku pojawi się mnóstwo naturalnej zieleni - zlikwidujemy ponad 1300 m² utwardzonej nawierzchni na rzecz szpalerów drzew, trawników i rabat kwiatowych. Powstaną dwa całoroczne pawilony gastronomiczne z ogólnodostępnymi toaletami, wygodne strefy rekreacji oraz zbiornik retencyjny, dzięki któremu wykorzystamy deszczówkę do podlewania roślin – poinformował prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Prezydent Pierończyk dodał, że zgodnie z wnioskami z konsultacji pojawią się też akcenty nawiązujące do śląskiego dziedzictwa oraz specjalne miejsce do pamiątkowych zdjęć. Zaznaczył, że pełna dokumentacja projektowa do tego przedsięwzięcia została opracowana już w 2023 r., a olejnym krokiem już po podpisaniu umowy o dofinansowanie, będzie ogłoszenie postępowań przetargowych na realizację prac.

Zielona rewitalizacja także w innych dzielnicach Rudy Śląskiej

Samorząd Rudy Śląskiej na rewitalizację obszarów miejskich pozyskał łącznie 11,7 mln zł z funduszy unijnych. Rynek w Nowym Bytomiu to tylko cześć projektu, pozostałe 6,2 mln zł przeznaczone zostanie na rewitalizację ośmiu innych zielonych przestrzeni: skwerów i zieleńców w Rudzie (ul. Piastowska przy kościele św. Józefa, Plac Żwirki i Wigury oraz skwer przy ul. Dunajewskiego), terenów w Wirku i Czarnym Lesie (ul. 1 Maja / Magdziorza, ul. Osiedlowa, ul. Kokota / Cynkowa) oraz skwerów w Goduli (ul. Karola Goduli 28) i Chebziu (Plac Szkolny).

