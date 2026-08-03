Metropolia poleca swoją interaktywną mapę 350 najciekawszych obiektów

Interaktywną mapę z ponad 350 najciekawszymi obiektami i atrakcjami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poleca ta organizacja w mediach społecznościowych. Mapa pokazuje możliwości spędzania czasu i realizacji zainteresowań od różnych aktywności po odpoczynek.

Interaktywną mapę z ponad 350 najciekawszymi obiektami i atrakcjami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poleca ta organizacja w mediach społecznościowych. Mapa pokazuje możliwości spędzania czasu i realizacji zainteresowań od różnych aktywności po odpoczynek.

"Słońce świeci, wakacje w pełni i zastanawiacie się, jak idealnie spędzić wolny czas w okolicy? Nie musicie planować dalekich wyjazdów, żeby przeżyć coś ciekawego! Zajrzyjcie na stronę VisitGZM. To przygotowana przez nas podręczna baza pomysłów na udany dzień (i weekend!)" - zachęca GZM na swoim facebookowym profilu.

Jak wynika z opisu mapy w portalu InfoGZM, baza obiektów podzielona jest na sześć kategorii tematycznych: zabytki i architekturę współczesna, dziedzictwo przemysłowe, kulturę, sport i rekreację, inne atrakcje, a także szlaki kulturowe (zabytków techniki i architektury drewnianej).

Wybrano najważniejsze obiekty

Na mapie, korzystając z filtrów, można zobaczyć wszystkie obiekty z danej kategorii lub wybrać interesujące podkategorie. Jest możliwość filtrowania po nazwie, gminie i atrybutach (np. wstęp płatny lub bezpłatny). Wybrano najważniejsze obiekty do zobaczenia w Metropolii - zebrano je w filtrze "zobacz koniecznie".

Najobszerniejszą kategorią obiektów są zabytki i architektura współczesna. Obejmuje zamki, pałace, charakterystyczne budynki z okresu modernizmu i współczesne, a także unikatowe układy urbanistyczne. Zbiera ważne dla regionu obiekty związane z religią, rzeźby, pomniki czy obiekty militarne.

Kategoria dziedzictwo przemysłowe ujmuje kluczowe obiekty prezentujące dawny przemysł, osiedla patronackie, szyby kopalniane i wieże ciśnień, obiekty zrewitalizowane i te, które czekają na nowe funkcje, obiekty prezentujące infrastrukturę wodną i kolejową.

W kategorii kultura mieszczą się: muzea, teatry, sale koncertowe, galerie sztuki i kina studyjne, a także hale widowiskowe i stadiony, na których odbywają się też wydarzenia kulturalne. W kategorii sport i rekreacja zebrano miejsca na spacery i wędrówki, do uprawiania sportów wodnych, wypoczynku nad wodą, jeżdżenia na łyżwach czy rolkach, gry w golfa lub wspinaczki.

Unikatowe miejsca

Kategoria atrakcje ujmuje unikatowe miejsca w GZM - planetarium, palmiarnię i ogrody botaniczne, zoo, park rozrywki, atrakcje dla dzieci, kolej linową czy tunel aerodynamiczny. W kategorii szlaki kulturowe umieszczono obiekty Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego oraz Szlaku Architektury Drewnianej.

Serwis, prócz opisów poszczególnych obiektów z przydatnymi informacjami, zawiera kompendia wiadomości o zabytkach Metropolii, jej architekturze współczesnej, dziedzictwie regionu, budownictwie patronackim czy przemysłowej przeszłości.

Aby dostać się do opracowania, należy wejść na stronę: infogzm.metropoliagzm.pl/visitgzm