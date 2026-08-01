Rewitalizacja parku miejskiego w Tarnowskich Górach, adaptacja budynku kotłowni dawnej kopalni Saturn w Czeladzi na centrum wspinaczkowe czy wyposażenie otwartego muzeum przemysłowego w nowym centrum Dąbrowy Górniczej - znalazły się wśród 15 projektów rewitalizacji obszarów miejskich z woj. śląskiego, które uzyskały blisko 310 mln zł wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 (FESL).

Rewitalizacja parku miejskiego w Tarnowskich Górach, adaptacja budynku kotłowni dawnej kopalni Saturn w Czeladzi na centrum wspinaczkowe czy wyposażenie otwartego muzeum przemysłowego w nowym centrum Dąbrowy Górniczej - znalazły się wśród 15 projektów rewitalizacji obszarów miejskich z woj. śląskiego, które uzyskały blisko 310 mln zł wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 (FESL).

Szczegółową listę projektów, o których dofinansowaniu zdecydował w czwartek zarząd woj. śląskiego, zamieszczono w piątek na stronach FESL.

Do jedynego dotąd naboru tzw. działania FESL.09.03 Rewitalizacja obszarów miejskich, finansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgłoszono pierwotnie 55 projektów o łącznej szacunkowej wartości ponad 1,2 mld zł i oczekiwanym łącznym wsparciu ponad 940 mln zł. Trzy projekty zostały wycofane, 19 nie spełniło warunków formalnych.

300 milionów wsparcia

Przy budżecie naboru 300 mln zł zarząd woj. śląskiego wybrał do dofinansowania 15 projektów o wartości oszacowanej razem na 389,4 mln zł, przy łącznej kwocie wsparcia 309,6 mln zł.

Na pierwszych miejscach listy projektów, które otrzymają dotacje z FESL znalazły się: rewitalizacja parku miejskiego w Tarnowskich Górach (33,1 mln zł ze wsparciem 28,2 mln zł), zgłoszone przez klub sportowy Skarpa Bytom remont i adaptacja budynku kotłowni (z kominami) na terenie dawnej kopalni Saturn w Czeladzi z przeznaczeniem na centrum wspinaczkowe (31,9 mln zł, z dotacją 21 mln zł) i projekt miasta Żory "Gminna Spółdzielnia" za 71,5 mln zł, przy dotacji 50 mln zł.

Blisko 4,2 mln zł dotacji zasili szacowany na 4,9 mln zł projekt dot. utworzenia otwartego muzeum przemysłowego dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego, który realizuje spółka samorządu Dąbrowy Górniczej pn. Fabryka Pełna Życia. Przedsięwzięcie pod tym hasłem zakłada utworzenie na terenie dawnej dąbrowskiej fabryki obrabiarek nowej centralnej przestrzeni miasta. W ostatnich dniach miejska spółka wybrała wykonawcę wystaw muzeum w przestrzeniach stopniowo rewitalizowanych pofabrycznych hal.

Kolejne wsparte projekty FESL.09.03 zakładają rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie Rudy Śląskiej (za 15 mln zł, z dotacją 12,5 mln zł), utworzenie przez Akademię WSB z Dąbrowy Górniczej Centrum Edukacyjno-Społecznego Global Knowledge Hub (odpowiednio 58,8 mln zł i 50 mln zł), a także utworzenie kompleksu społeczno-historycznego na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku (15,7 mln zł; 11,9 mln zł).

Dotację dostaną też: pszczyńska parafia ewangelicka na przebudowę i remont swojego kościoła (5,4 mln zł; 4,5 mln zł), chorzowski samorząd na rewitalizację obszarów problemowych (5,2 mln zł; 4,4 mln zł), Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach na remont i rozbudowę budynku (11,5 mln zł; 9,7 mln zł) i samorząd Siemianowic Śląskich na przebudowę kinoteatru Tęcza na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społeczno-Gospodarczej (18,5 mln zł; 15,7 mln zł).

Ostatnie dotacje z tego naboru otrzymają samorządy: Rybnika na zagospodarowanie terenu części wspólnych zabytkowego osiedla Rymer w dzielnicy Niedobczyce (11,7 mln zł; 10 mln zł), Świętochłowic na rewitalizację dawnego ogrodu jordanowskiego i remont budynku urzędu miejskiego (40 mln zł; 33,1 mln zł), a także Pszczyny na rewitalizację Domu Usług i budynku dawnej pralni przy szpitalu (47,4 mln zł; 39,9 mln zł).

Wśród dużych, poprawnych formalnie projektów, których nie wybrano do dofinansowania, znalazły się: modernizacja Domu Kultury Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej, rewitalizacja płyty Rynku w Raciborzu, rewitalizacje dziedzińców wewnętrznych katowickiego zabytkowego osiedla Nikiszowiec czy rewitalizacja budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.