Od 1 sierpnia mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą korzystać z dużych udogodnień w codziennych dojazdach. To efekt porozumienia pomiędzy GZM a PKP Intercity, w ramach którego 30-dniowe Metrobilety będą honorowane na pokładach pociągów krajowego przewoźnika.

Od 1 sierpnia mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mogą korzystać z dużych udogodnień w codziennych dojazdach. To efekt porozumienia pomiędzy GZM a PKP Intercity, w ramach którego 30-dniowe Metrobilety będą honorowane na pokładach pociągów krajowego przewoźnika.

Do tej pory posiadacze Metrobiletów mogli podróżować pociągami Kolei Śląskich oraz POLREGIO. Włączenie dalekobieżnych składów PKP Intercity w ten system pozwala pasażerom nie tylko na częstsze kursy, ale także na szybsze przemieszczanie się między miastami aglomeracji.

- Włączenie pociągów PKP Intercity do wspólnego systemu biletowego to kolejny ważny krok w rozwoju naszego transportu. Dla mieszkańców oznacza to oszczędność czasu i większą elastyczność w codziennych dojazdach – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący GZM. - Tworzymy spójny, nowoczesny i zintegrowany model transportu publicznego, który realnie ułatwia codzienne życie, stanowiąc wygodną alternatywę dla samochodów. Chcemy, aby system obejmujący autobusy, tramwaje, trolejbusy, Metrorower oraz pociągi integrował całą Metropolię, podnosił jej konkurencyjność i miał kluczowy wpływ na wzrost atrakcyjności oraz jakości życia.

Łatwe przejazdy bez zbędnych formalności

Z rozwiązań tych korzystają osoby posiadające Metrobilet w wariantach: Miasto 30, 2 Miasta 30, Obszarowy 30 oraz Sieć 30 – w granicach wybranych relacji (opcja ta dotyczy również pociągów kategorii Express Intercity Premium, czyli Pendolino, w granicach obszaru metropolitalnego).

Podróżni nie muszą martwić się o wcześniejszy zakup dodatkowych miejscówek czy rezerwacji na sam przejazd. Podczas kontroli biletowej w pociągu PKP Intercity wystarczy okazać kod QR w aplikacji Transport GZM (z widocznym zakresem i czasem ważności) lub papierowe potwierdzenie zakupu w przypadku korzystania z Metrokarty, wraz z dokumentem uprawniającym do ewentualnej ulgi.

- Współpraca z regionalnymi przewoźnikami przynosi wymierne korzyści pasażerom kolei, bowiem zyskują większą swobodę podróżowania. Osoby odbywające dalekobieżne podróże mogą teraz także wygodnie przemieszczać się w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, korzystając z połączeń regionalnych. To również istotne ułatwienie dla mieszkańców metropolii, którzy dzięki temu mogą sprawniej dotrzeć do pracy czy szkoły, zwłaszcza w czasie modernizacji węzła kolejowego" – wyjaśnia Janusz Malinowski, Prezes Zarządu PKP Intercity. - Naszym celem jest zapewnienie pasażerom komfortowej i płynnej podróży na każdym jej etapie oraz sprawnego dotarcia do miejsca docelowego. Doświadczenia PKP Intercity we współpracy z innymi przewoźnikami są coraz bogatsze. Rozwiązanie polegające na wzajemnym honorowaniu biletów sprawdziło się już we współpracy z POLREGIO, Kolejami Małopolskimi, Kolejami Śląskimi, Szybką Koleją Miejską w Trójmieście, Łódzką Koleją Aglomeracyjną oraz Kolejami Dolnośląskimi" – tłumaczy.

Korzyści również dla pasażerów dalekobieżnych

Współpraca przynosi obopólne zyski. Osoby przyjeżdżające do GZM z innych części Polski lub wyjeżdżające z regionu pociągami PKP Intercity zyskują prawo do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej Transport GZM przez 120 minut przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej lub przez 120 minut po przyjeździe do stacji docelowej w Metropolii.

Wystarczy mieć przy sobie ważny bilet jednorazowy PKP Intercity (w formie papierowej lub cyfrowej). Jeśli pociąg złapie opóźnienie, czas 120 minut liczony jest od faktycznej godziny przyjazdu, co poświadcza drużyna konduktorska. Obie instytucje w pełni respektują także wzajemne uprawnienia do ulg ustawowych.

Metropolia stawia na kolej i integrację

Uruchomienie Metrobiletu – łączącego autobusy, tramwaje, trolejbusy, Metrorower i przewoźników kolejowych – okazało się organizacyjnym sukcesem. Tylko w pierwszym półroczu 2026 roku sprzedano ponad 312 tysięcy Metrobiletów 30-dniowych. GZM nie tylko wspiera integrację taryfową, ale też inwestuje w rozkład jazdy – w tym roku z budżetu Metropolii przeznaczono blisko 34,4 mln zł na dofinansowanie dodatkowych kursów kolejowych na swoim terenie.