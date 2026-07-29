154 mln zł dla gmin i powiatów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Ruszyły nabory do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 r. Dla gmin i powiatów z woj. śląskiego na budowy, przebudowy i remonty dróg przewidziano 154 mln zł - zapowiedział w środę wojewoda Marek Wójcik.

Ruszyły nabory do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 r. Dla gmin i powiatów z woj. śląskiego na budowy, przebudowy i remonty dróg przewidziano 154 mln zł - zapowiedział w środę wojewoda Marek Wójcik.

Wojewoda podczas środowej konferencji poinformował, że kwota zaplanowana dla gmin i powiatów z woj. śląskiego na 2027 r. składa się z dwóch części: 108 mln zł na budowy, przebudowy i remonty dróg oraz 46 mln zł wyłącznie na remonty dróg.

- Ministerstwo Infrastruktury jako priorytet na 2027 r. określiło remonty dróg, dlatego wyznaczyło tę specjalną kwotę 46 mln zł. To są środki, które będą również dostępne dla gmin i powiatów, natomiast z przeznaczeniem wyłącznie na zadania jednoroczne, polegające na remontach dróg gminnych i powiatowych - wyjaśnił Marek Wójcik.

Dodał, że 108 mln zł na budowy, przebudowy i remonty dróg to kwota, która może zostać przeznaczona zarówno na zadania jednoroczne, jak i wieloletnie.

Nabory do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 r. w woj. śląskim potrwają do 28 sierpnia.

- Skupiamy się na tym, żeby zadania, które będziemy rekomendować do dofinansowania, stwarzały jak największe bezpieczeństwo dla niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów. () Komisja weźmie również pod uwagę podniesienie dopuszczalnego tonażu do 11,5 tony nacisku na jedną oś, m.in. po to, żeby można było jeździć po tych drogach autobusami i ciężkim sprzętem - zasygnalizowała dyrektor wydziału rozwoju i współpracy terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Wójtowicz.

W 2026 r. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w woj. śląskim rozdysponowano 145 mln zł dla gmin i powiatów. Dofinansowaniem objęto 68 inwestycji gminnych (70 mln zł) i 38 inwestycji powiatowych (75 mln zł). W sumie przełożyło się to na budowę, przebudowę lub remont 148 km dróg.