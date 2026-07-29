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Srebrne miasto inwestuje w OZE. Panele fotowoltaiczne i magazyny energii w ponad 30 miejskich budynkach

Tarnowskie Góry realizują kolejny ekologiczny projekt oparty na odnawialnych źródłach energii. W 31 budynkach użyteczności publicznej montowane są instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Prace są już na półmetku, a większość z nich ma zakończyć się do końca wakacji.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

29 lipca 2026, 12:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

Tarnowskie Góry inwestują w OZE

Tarnowskie Góry realizują kolejny ekologiczny projekt oparty na odnawialnych źródłach energii. W 31 budynkach użyteczności publicznej montowane są instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Prace są już na półmetku, a większość z nich ma zakończyć się do końca wakacji.

Jak informuje tarnogórski magistrat, panele słoneczne i magazyny energii zamontowano już w 13 placówkach. W pozostałych obiektach instalacje powstają na dachach. Trwa również przetarg na ostatnich sześć instalacji, które mają zostać wykonane w kolejnym etapie projektu.

Fotowoltaika w szkołach, przedszkolach i instytucjach

Projekt obejmuje szeroką listę miejskich obiektów. Instalacje pojawią w takich placówkach jak:

  • Publiczne Przedszkola nr 2, 9, 11, 17, 20, 22, 24, 26
  • Szkoły Podstawowe nr 1, 5, 9, 13, 15
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
  • budynki miejskiego żłobka przy ul. Wyszyńskiego, Strzybnickiej i Bema,
  • budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Janasa 9 i 11 oraz na Sienkiewicza 48 i Grzybowej 211,
  • budynek TOTU na Karłuszowcu,
  • Tarnogórskie Centrum Kultury w Śródmieściu-Centrum i w Opatowicach.

Oszczędności i korzyści dla środowiska

W Opatowicach zainstalowano już 113 paneli, których moc oscyluje wokół 50 kW. Towarzyszący im magazyn energii ma pojemność 81 kWh. Łączna moc wszystkich instalacji w projekcie wynosi 852,69 kWp.

Według Urzędu Miasta inwestycja ma przynieść znaczące oszczędności w opłatach za energię elektryczną, a jednocześnie ograniczyć emisję i poprawić efektywność energetyczną miejskich placówek.

Dodatkowe elementy projektu

Przy instalacjach OZE pojawią się również wiaty fotowoltaiczne na rowery z możliwością ładowania telefonów, które zostaną ustawione przy każdej ze szkół. W planach są także edukacyjne miniplace zabaw przy przedszkolach.

Przy okazji realizacji projektu prowadzone są też remonty dachów w Szkole Podstawowej nr 8, Przedszkolu nr 17 i 20 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. To zadanie współfinansowane jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Całe przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry” współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021–2027, w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łączna wartość projektu to ponad 14, 2 mln zł, a dofinansowanie wynosi 12,1 mln zł.
 

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