Bytom modernizuje ciepłownictwo. Nowa sieć, automatyka i monitoring

Stara i nieefektywna sieć ciepłownicza przy ul. Kilara w Bytomiu wkrótce zostanie gruntownie przebudowana – informują w bytomskim magistracie. Przestarzały rurociąg zostanie zdemontowany, a nowa sieć będzie ułożona pod ziemią. Przebudowana zostanie tam także komora ciepłownicza.

Stara i nieefektywna sieć ciepłownicza przy ul. Kilara w Bytomiu wkrótce zostanie gruntownie przebudowana – informują w bytomskim magistracie. Przestarzały rurociąg zostanie zdemontowany, a nowa sieć będzie ułożona pod ziemią. Przebudowana zostanie tam także komora ciepłownicza.

Sieć ciepłownicza trafi pod ziemię

Rurociąg (sieć ciepłownicza DN600) wzdłuż ul. Kilara w Bytomiu liczy około 900 metrów – biegnie od ul. Łagiewnickiej 11 do budynku przy ul. Kilara 29. W ramach inwestycji, realizowanej przez bytomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, najpierw zostanie zlikwidowana stara sieć, a następnie rozpocznie się budowa nowej sieci w technologii preizolowanej o średnicy DN350.

- Nowa sieć w całości zostanie ułożona pod ziemią w przygotowanym wcześniej wykopie, w związku z czym na ulicy Kilara mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu – informują w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Nowoczesna technologia i mniejsze straty ciepła

Technologia preizolowana – jak podkreślają w bytomskim magistracie – zapewnia odporność rur na działanie czynników zewnętrznych, co pozwala na ich wieloletnią eksploatację, ale również ograniczenie strat ciepła.

- Im mniejsze straty energii podczas przesyłu, tym niższe koszty eksploatacji całego systemu grzewczego, co w praktyce oznacza mniejsze zużycie paliwa oraz wyższą sprawność całej instalacji – dodają w bytomskim urzędzie.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Bytom w latach 2025–2027”, a miejska spółka stara się o pozyskanie dofinansowania na to zadanie w ramach Programu Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Automatyczna komora ciepłownicza

Drugą realizowaną inwestycją przy ulicy Kilara w Rozbarku jest przebudowa komory ciepłowniczej, która po modernizacji będzie w pełni zautomatyzowana. Jak tłumaczą w bytomskim magistracie, roboty budowlane obejmują wykonanie prac elektrycznych oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, a także stworzenie monitoringu wizyjnego.

PEC Sp. z o.o. również przy tej inwestycji stara się o pozyskanie środków zewnętrznych z Programu Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termin zakończenia obydwu inwestycji planowany jest na listopad 2026 roku, a łączna szacunkowa kwota wszystkich robót to 4,6 mln zł.

