TAURON Dystrybucja przygotuje 53 nowe punkty zasilania dla stacji ładowania dużej mocy. Dzięki inwestycjom realizowanym w pięciu województwach, sieć będzie gotowa na dalszy rozwój elektromobilności dla transportu ciężkiego. Realizację projektów wesprze dofinansowanie pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

TAURON Dystrybucja przygotuje 53 nowe punkty zasilania dla stacji ładowania dużej mocy. Dzięki inwestycjom realizowanym w pięciu województwach, sieć będzie gotowa na dalszy rozwój elektromobilności dla transportu ciężkiego. Realizację projektów wesprze dofinansowanie pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

· 53 nowe punkty zasilania do 2029 roku – TAURON Dystrybucja przygotuje sieć dla ogólnodostępnych stacji ładowania dużej mocy.

· Więcej możliwości dla elektromobilności – 177 MW nowej mocy przyłączeniowej zwiększy potencjał rozwoju szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

· Inwestycje w pięciu województwach – 43 zadania realizowane do 2029 roku wesprą rozwój transportu przyszłości w Polsce.

Elektromobilność potrzebuje mocnej sieci

Największy zakres inwestycji zostanie zrealizowany w województwach śląskim i opolskim, gdzie powstaną 24 punkty zasilania dla stacji ładowania dużej mocy. Kolejne inwestycje powstaną na Dolnym Śląsku oraz w województwach małopolskim i podkarpackim.

Łącznie TAURON Dystrybucja zrealizuje 43 zadania inwestycyjne, przygotowując 53 miejsca dostarczania energii dla nowoczesnych stacji ładowania. Projekty o łącznej mocy przyłączeniowej 177 MW zostaną zrealizowane do końca 2029 roku.

– Elektromobilność zaczyna się od sieci elektroenergetycznej. Nawet najnowocześniejsze stacje ładowania nie powstaną bez odpowiednio przygotowanej infrastruktury. Dzięki tym inwestycjom zwiększamy możliwości przyłączania ładowarek dużej mocy i tworzymy warunki do dalszej elektryfikacji transportu w Polsce. To także kolejny krok w budowie nowoczesnej, elastycznej i gotowej na nowe wyzwania sieci dystrybucyjnej – mówi Leszek Kosiorek, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucji.

Inwestycje, które przygotowują Polskę na transport przyszłości

Rozwój elektromobilności wymaga nie tylko budowy nowych stacji ładowania, ale również odpowiednio przygotowanej sieci elektroenergetycznej. Projekty realizowane przez TAURON Dystrybucję wpisują się w założenia europejskiego rozporządzenia AFIR, które wspiera rozwój infrastruktury paliw alternatywnych wzdłuż głównych tras transportowych i w centrach logistycznych.

– Transformacja energetyczna jest jednym z najważniejszych priorytetów NFOŚiGW. Wspieramy inwestycje, które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne, zwiększają konkurencyjność gospodarki i przygotowują Polskę na rozwój nowoczesnych technologii. Rozbudowa infrastruktury energetycznej jest niezbędnym elementem tego procesu – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes Zarządu NFOŚiGW.

Dzięki inwestycjom TAURON Dystrybucja zwiększy możliwości przyłączania stacji ładowania dużej mocy i przygotuje sieć na potrzeby rozwijającej się elektromobilności. Nowe punkty zasilania powstaną przy głównych trasach transportowych oraz w lokalizacjach kluczowych dla rozwoju transportu zeroemisyjnego.

Projekty będą realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy” współfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego).

Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 384 mln zł. Pozyskane środki pokryją w całości koszty realizacji projektów, co ograniczy wpływ tych inwestycji na opłaty dystrybucyjne dla klientów.