Oczyszczalnia ścieków „Centralna” na pograniczu Bytomia i Radzionkowa przechodzi transformację energetyczną. Budowana jest tam m.in. instalacja oparta o biogaz oraz farma fotowoltaiczna z magazynem energii. - Za sprawą nowej infrastruktury zmniejszy się ilość powstających na terenie oczyszczalni osadów ściekowych, a obiekt będzie bardziej samowystarczalny energetycznie. Zredukowane zostaną także uciążliwości zapachowe – podkreślają w bytomskim magistracie.

Oczyszczalnia ścieków „Centralna” na pograniczu Bytomia i Radzionkowa przechodzi transformację energetyczną. Budowana jest tam m.in. instalacja oparta o biogaz oraz farma fotowoltaiczna z magazynem energii. - Za sprawą nowej infrastruktury zmniejszy się ilość powstających na terenie oczyszczalni osadów ściekowych, a obiekt będzie bardziej samowystarczalny energetycznie. Zredukowane zostaną także uciążliwości zapachowe – podkreślają w bytomskim magistracie.

Zakres inwestycji biogazowej w oczyszczalni „Centralna”

Projekt pn. Budowa instalacji OZE opartej o biogaz na oczyszczalni ścieków „Centralna” w Bytomiu, realizowany przy udziale dofinansowana ze środków unijnych, obejmuje m.in. budowę nowej wydzielonej komory fermentacyjnej z maszynownią, rozbudowę węzła przeróbki osadu, montaż nowego zagęszczacza osadu nadmiernego i wirówki osadu w istniejącym budynku operacyjnym – wyliczają w bytomskim Urzędzie Miejskim. W ramach rozbudowy przewidziano również budowę nowego zbiornika osadów przefermentowanych oraz dodatkowych obiektów w węźle oczyszczania biogazu.

- Dodatkowo ujęto konieczną modernizację układu elektroenergetycznego obejmującą zabudowę nowego agregatu kogeneracyjnego w nowym budynku, wymianę istniejących agregatów kogeneracyjnych, budowę buforu ciepła odpadowego oraz dostosowanie pozostałej infrastruktury towarzyszącej – dodają w bytomskim magistracie.

W oczyszczalni powstała już nowa zamknięta komora fermentacyjna – wykonawca finiszuje z pracami instalacyjnymi i wykończeniowymi. Zostały wykonane fundamenty pod akumulator ciepła i trwa budowa budynku przy komorze, prace przy budowie budynku zagęszczania osadu oraz roboty wykończeniowe i instalacyjne w nowopowstających obiektach. Realizacja całej inwestycji związanej z instalacją biogazową potrwa do połowy 2027 r.

Farma fotowoltaiczna i magazyn energii

Instalacja biogazowa to nie jedyna inwestycja OZE w oczyszczalni „Centralna”. Powstała tam również nowa farma fotowoltaiczna wraz z magazynem energii oraz pompami ciepła. Jak tłumaczą w bytomskim magistracie energia elektryczna, która zostanie wyprodukowana przez farmę zużywana będzie na potrzeby urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków, a nadwyżka gromadzona będzie na okresy zwiększonego zapotrzebowania na energię. Pompy ciepła zapewnią ciepłą wodę użytkową.

Renowacje i ograniczenie uciążliwości zapachowych

Dodatkowo Bytomskie Wodociągi prowadzą prace renowacyjne i wymianę urządzeń w oczyszczalni. Wykonane zostaną m.in. kurtyny gumowe i nowe systemy wentylacyjne, których zadaniem będzie odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza z urządzeń i stanowisk do systemu biofiltracji, tak, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu. Prace potrwają do końca 2027 r.

- Celem inwestycji jest poprawa jakości oczyszczania mechanicznego ścieków, a także optymalizacja ciągu przeróbki skratek i zużycia energii. Prace pozwolą zaoszczędzić energię, usprawnić proces technologiczny i zredukują uciążliwości zapachowe – zaznaczają w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Budowa instalacji OZE opartej o biogaz kosztować będzie 45 mln zł, z czego ponad 27,7 mln zł to dofinansowania z funduszy europejskich, a ponad 3,7 mln to dofinansowanie z budżetu państwa. Budowa farmy fotowoltaicznej, magazynu energii oraz pompy ciepła to koszt ponad 10,4 mln zł, a kwota dofinansowania to ok. 5,5 mln zł. Z kolei prace renowacyjne i wymiana urządzeń w oczyszczalni kosztować będą 8,5 mln zł.

