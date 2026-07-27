Ruszył przetarg na budowę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich

Realizacja jednej z największych inwestycji w 15-letniej historii Kolei Śląskich nabiera tempa. Samorządowa spółka właśnie ogłosiła przetarg na projektanta i wykonawcę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich w gliwickim Bojkowie.

Realizacja jednej z największych inwestycji w 15-letniej historii Kolei Śląskich nabiera tempa. Samorządowa spółka właśnie ogłosiła przetarg na projektanta i wykonawcę Centrum Serwisowego Kolei Śląskich w gliwickim Bojkowie.

Firmy planujące udział w przetargu mają jeszcze ok. 2 tygodnie na zapoznanie się z dokumentami i przygotowanie oferty. Przetarg ogłoszono na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/520193/zaprojektowanie-i-wykonanie-robot-budowlanych-dla-zadania-pod-nazwa-budowa-nowego-zaplecza-technicznego-w-gliwicach .

Tam też należy składać oferty. Zainteresowani mają na to czas do piątku, 7 sierpnia 2026 r. do godz. 13.00.

– Przetarg ma formułę zaprojektuj i wybuduj, więc szukamy firm mających doświadczenie na obu polach, realizujących wcześniej inwestycje związane z koleją – informuje rzecznik prasowy Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk.

Europejskie miliony

Przetarg na projekt i budowę to kolejny krok do przodu w tej unikalnej w skali województwa i Polski transformacji poprzemysłowego terenu. Inwestycja rozpoczęła się bowiem na terenie wciąż funkcjonującej kopalni.

Przypomnijmy, Centrum Serwisowe Kolei Śląskich powstanie na ponad 6-ha terenie dawnego szybu Bojków w Gliwicach.

Koleje Śląskie starają się o unijne dofinansowanie do inwestycji. Opiewający na 16 mln euro wniosek został już złożony. Ocenie formalnej poddają go teraz eksperci opiniujący aplikacje o dofinansowanie z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, z pieniędzy przeznaczonych na rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych.

– Kolejnym etapem po wyłonieniu wykonawcy będzie wykonanie projektu budowlanego. Gdy ten powstanie będziemy mogli starać się o pozwolenie na budowę. Naszym celem jest uruchomienie drugiej bazy technicznej w 2029 roku – informuje prezes Kolei Śląskich, Krzysztof Klimosz.

Druga baza kolei

Za niespełna trzy lata Centrum Serwisowe Kolei Śląskich będzie nowoczesnym, ekologicznym kompleksem. Część energii elektrycznej będzie pozyskiwane z instalacji fotowoltaicznych, deszczówka zostanie wykorzystana do utrzymania terenów zielonych. Woda z myjni pojazdów trakcyjnych będzie krążyła w obiegu zamkniętym i będzie ponownie wykorzystywana.

Sama hala będzie miała ok. 9,5 tys. m kw czyli tyle, ile 1,5 boiska piłkarskiego. Oprócz części warsztatowej, wybudowane zostaną magazyny, pomieszczenia administracyjne, zaplecza socjalne i parkingi dla dostawców oraz pracowników. Na kilkuhektarowej działce powstanie również zespół torów służących do manewrowania i „parkowania” pociągów.

Inwestycja w Gliwicach nie tylko pozwoli serwisować stale powiększający się tabor Kolei Śląskich, ale również skrócić czas napraw i zaoszczędzić na kosztach wymaganych przeglądów technicznych pociągów. Służyć będzie do tego m. in. sześć wewnętrznych torów w hali, myjnia, tokarka podtorowa, podnośniki, zapadnie i suwnica.

Wielkie inwestycje

Nowe centrum serwisowe jest niezbędne, bo w ciągu najbliższych lat Koleje Śląskie dwukrotnie powiększą swój tabor. Już 15 z 35 zamówionych wspólnie przez spółkę i samorząd województwa nowych Impulsów 2 jeździ po torach województwa śląskiego.