Choć taka wyprawa to propozycja przede wszystkim dla miłośników kolei, doskonale pokazuje możliwości Wspólnego Biletu Samorządowego. Za 59 zł można podróżować pociągami samorządowych przewoźników przez 24 godziny na terenie 12 województw.

Choć taka wyprawa to propozycja przede wszystkim dla miłośników kolei, doskonale pokazuje możliwości Wspólnego Biletu Samorządowego. Za 59 zł można podróżować pociągami samorządowych przewoźników przez 24 godziny na terenie 12 województw.

Wakacje to dobry moment, by zwolnić tempo. Wspólny Bilet Samorządowy świetnie sprawdzi się podczas jednodniowych i weekendowych wycieczek. Pozwala swobodnie korzystać z pociągów samorządowych przewoźników i przez całą dobę podróżować bez limitu, odwiedzając kolejne regiony oraz atrakcje turystyczne.

Oferta pozwala na nielimitowane podróże przez całą dobę pociągami Kolei Śląskich, Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich, Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Arrivy RP i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Kolejami regionalnymi do Bydgoszczy i nad morze

Wakacyjną podróż można rozpocząć na pokładzie Kolei Śląskich. Jednym z przykładów możliwości, jakie daje Wspólny Bilet Samorządowy, jest trasa z Katowic do… Bydgoszczy. Prowadzi przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Łódź, Toruń i Grudziądz, a jej pokonanie zajmuje niespełna 17 godzin. To propozycja przede wszystkim dla miłośników kolei, która pokazuje, jak rozbudowana jest sieć połączeń samorządowych.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by kontynuować podróż nad Bałtyk – w zależności od wybranej trasy może to wymagać dokupienia biletu na odcinki nie objęte Wspólnym Biletem Samorządowym.

– Podróż z Katowic do Bydgoszczy Kolejami Śląskimi i pojazdami innych przewoźników samorządowych to coś dla tych, dla których wakacje rozpoczynają się tuż po przekroczeniu progu mieszkania i samą drogę traktują jak przygodę. Oczywiście ten przykład jest ekstremalny, bo wymaga niemal 17 godzin w podróży i 9 przesiadek, ale co do zasady za 59 zł pasażerowie mogą przez całą dobę bez ograniczeń podróżować pociągami regionalnymi i sami decydować, gdzie zakończą lub przerwą podróż. To świetna propozycja na wakacyjne wyjazdy, która zachęca do spontanicznego odkrywania kolejnych regionów Polski i pokazuje, że sama podróż może być równie ciekawa jak miejsce docelowe – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Historia, atrakcje i zniżki po drodze

Podróż do Bydgoszczy może być okazją do odkrywania historycznych miast na mapie Polski. Po drodze warto zatrzymać się m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Toruniu wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO czy Grudziądzu ze słynnymi spichlerzami, by ostatecznie dotrzeć do miasta słynącego z Wyspy Młyńskiej i zabytkowych spichlerzy nad Brdą. Zwiedzanie ułatwia także sam bilet – jego posiadacze mogą korzystać z rabatów w kilkudziesięciu muzeach, teatrach oraz obiektach turystycznych i rekreacyjnych w całej Polsce, m.in. w Kolejkowie we Wrocławiu, Filharmonii i Operze Krakowskiej czy Stacji Muzeum w Warszawie.

– Regionalna kolej zachęca do podróżowania bez pośpiechu i odkrywania miejsc, które często mijamy pędząc do celu. Wspólny Bilet Samorządowy to propozycja dla osób ceniących świadome podróżowanie i miłośników kolei. A tych z roku na rok przybywa – dodaje Bartłomiej Wnuk.

Wspólny Bilet Samorządowy w Kaeśce

Wspólny Bilet Samorządowy kosztuje 59 zł i pozwala przez 24 godziny bez ograniczeń podróżować pociągami ośmiu samorządowych przewoźników na terenie 12 województw. Promocją nie są objęte pociągi specjalne, komercyjne i transgraniczne. W ofercie nie obowiązują ulgi ustawowe.

Wspólny bilet można wygodnie kupić w aplikacji mobilnej Kaeśka, gdzie po wybraniu dowolnego odcinka podróży jest dostępny w zakładce „Bilety sieciowe”.

Bilet można nabyć także w kasach biletowych Kolei Śląskich, u drużyn konduktorskich oraz w kanałach sprzedaży pozostałych przewoźników uczestniczących w ofercie – Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich, Kolei Mazowieckich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Arrivy RP i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Szczegółowe warunki korzystania z oferty i lista zniżek dostępna jest na stronie www.kolejeslaskie.pl w zakładce „Dla pasażera”.