Zabytkowa kopalnia rośnie. Będzie tam nowy obiekt

Nowy obiekt ma pełnić funkcje usługowe i wzbogacić ofertę tego poprzemysłowego terenu. Będzie się tam mieścić m. in. część gastronomiczna. Prace zostały dofinansowane ze środków unijnych. Jak informuje Zabytkowa Kopalnia Ignacy, budowa przebiega zgodnie z harmonogramem i ma się zakończyć w przyszłym roku.

W części usługowo-administracyjnej wykonawca zakończył już realizację płyty fundamentowej oraz ścian piwnic. Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem stropu nad piwnicą. W części gastronomicznej obiektu. Wykonano już poduszkę piaskową wraz z instalacjami podposadzkowymi oraz warstwę chudego betonu, przygotowując teren do wykonania płyty fundamentowej. Trwa również przebudowa ciepłociągu i przygotowania do budowy kanalizacji deszczowej – informuje kopalnia.

W czasie wakacji w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku organizowane są półkolonie. Odbywają się tam też muzyczne piątki.

Rybnicka kopalnia została założona w 1792 roku pod nazwą „Hoym”, a w 1936 roku przemianowano ją na „Ignacy” na cześć prezydenta Ignacego Mościckiego. Zakład wydobywał węgiel do 1995 roku. Po przejściu rewitalizacji pełni funkcje muzealne i kulturalne. Znajduje się też Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego.