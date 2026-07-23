Samorząd Rudy Śląskiej planuje budowę infrastruktury przesiadkowej na przystankach m.in. przebudowywanego i rewitalizowanego do 2029 r. alternatywnego kolejowego połączenia Gliwic z Katowicami - poinformował w środę prezydent miasta Michał Pierończyk.

Samorząd Rudy Śląskiej planuje budowę infrastruktury przesiadkowej na przystankach m.in. przebudowywanego i rewitalizowanego do 2029 r. alternatywnego kolejowego połączenia Gliwic z Katowicami - poinformował w środę prezydent miasta Michał Pierończyk.

Jak zaznaczył, infrastruktura parkingowa, rowerowa i autobusowa przy stacjach i przystankach kolejowych w Rudzie Śląskiej powinna wpłynąć na sposób podróżowania mieszkańców miasta i tej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Idea polega na tym, żeby trochę zmienić przyzwyczajenia transportowe mieszkańców. Żeby to zrobić, to oni muszą mieć miejsce, żeby zostawić auto, rower, żeby dojechać autobusem. Więc te miejsca robimy - zadeklarował Pierończyk.

Precyzował, że wśród planów są m.in. miejskie inwestycje przy przystankach kolejowych rewitalizowanego alternatywnego połączenia Gliwic z Katowicach: w dzielnicach Bielszowice, Halemba, Wirek i Kochłowice. Miasto zakłada np. budowę większej pętli czy zatoki autobusowej w Kochłowicach, w rejonie ul. Tunkla.

Kolej Plus

To połączenie kolejowe jest już realizowane w rządowym programie Kolej Plus, z perspektywą zakończenia prac do 2029 r. Stąd rudzki samorząd ma już koncepcję dla każdego jej przystanku na swoim terenie. Podobna infrastruktura jest planowana przy przystanku Ruda Śląska Orzegów wzdłuż obecnie projektowanej rewitalizacji w Kolei Plus linii Ruda Śląska Chebzie - Bytom Bobrek.

Po zakończeniu, planowo w 2028 r., rozbudowy katowickiego węzła kolejowego zapowiadana jest też modernizacja i rozbudowa linii E 30 Katowice - Gliwice, z zakładanym przesunięciem na wschód peronów stacji Ruda Śląska Chebzie (bliżej ronda) i przystanku Ruda Śląska (bliżej ul. Wolności). Według Pierończyka poprawi to warunki przesiadek także w tych miejscach.

Modernizację ponad 20 km linii kolejowej nr 141, która przebiega m.in. przez peryferyjne dzielnice Zabrza i Rudy Śląskiej PKP PLK zamówiły w październiku 2024 r. w trybie projektuj i buduj.

Na początku lat 90. jeździły tamtędy pociągi osobowe

Z Gliwic do katowickiej stacji Ligota. Obecnie linia jest wykorzystywana w ruchu towarowym jako południowa obwodnica towarowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W projekcie Kolei Plus ma ona znów zostać przystosowana do obsługi pociągów pasażerskich z Gliwic do Katowic, z wykorzystaniem przebiegających przez Chorzów łącznic nr 164 i 651.

W projekcie założono m.in. budowę lub odtworzenie przystanków: Zabrze w rejonie ul. Opawskiej (w dzielnicy Maciejów), Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice i Chorzów Hajduki - w dzielnicy Batory, przy Osiedlu Starym.

Na początku czerwca br. przedstawiciele PLK sygnalizowali, że choć prace w terenie częściowo już się rozpoczęły, ostatnio trochę zwolniły ze względu na konieczność przeprojektowania i doprojektowania zakresu robót geologicznych.