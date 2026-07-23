Raźniej i taniej – tak jeździ się pociągami Kolei Śląskich w grupie

Wakacje to czas wycieczek, półkolonii i wspólnych wyjazdów grup znajomych. Coraz więcej z nich wybiera podróż pociągami Kolei Śląskich. Planując taką podróż warto pamiętać, że grupy od 10 osób wymagają wcześniejszego zgłoszenia. W zamian uczestnicy korzystają ze zniżek – bilety dla grup są o ok. 30 proc. tańsze od standardowej taryfy, a dodatkowo każdy pasażer może skorzystać z ulg ustawowych.

Wakacje to czas wycieczek, półkolonii i wspólnych wyjazdów grup znajomych. Coraz więcej z nich wybiera podróż pociągami Kolei Śląskich. Planując taką podróż warto pamiętać, że grupy od 10 osób wymagają wcześniejszego zgłoszenia. W zamian uczestnicy korzystają ze zniżek – bilety dla grup są o ok. 30 proc. tańsze od standardowej taryfy, a dodatkowo każdy pasażer może skorzystać z ulg ustawowych.

Od 15 lipca rezerwacja grupowego przejazdu będzie łatwiejsza niż dotychczas – wypełnianie obowiązkowych dotąd kart przejazdu grupowego zastąpi zgłoszenie online na stronie: bilet.kolejeslaskie.pl . W zakładce „Przejazdy grupowe” będzie można złożyć wniosek online, a następnie kupić bilety i w razie potrzeby wygenerować fakturę.

Minimum formalności

Dodatkowo, mniejsze grupy – do 20 osób – będą mogły zgłosić przejazd nie dwa dni przed podróżą, a nawet na godzinę przed odjazdem pociągu.

– Zależało nam przede wszystkim na uproszczeniu formalności. Organizator przejazdu grupowego wszystko załatwi wygodnie na stronie internetowej – od zgłoszenia przejazdu, przez zakup biletów po wygenerowanie faktury. Dzięki temu cały proces będzie znacznie szybszy i wygodniejszy – mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biura Handlowego Kolei Śląskich.

Większa elastyczność

Największą zmianą jest uproszczenie procedury dla mniejszych grup. Grupy powyżej 20 osób powinny zgłosić przejazd najpóźniej na cztery dni robocze przed podróżą.

– Wcześniejsze zgłoszenie w przypadku większych grup pozwala przewoźnikowi ocenić dostępność miejsc, zaplanować obsługę podróży, a w razie potrzeby zaproponować inne połączenie lub poinformować organizatora o planowanych zmianach w rozkładzie jazdy – tłumaczy Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.



Coraz więcej grup wybiera pociąg

Zainteresowanie przejazdami grupowymi pociągami Kolei Śląskich rośnie. W pierwszym półroczu tego roku z usług przewoźnika skorzystało 1,6 tys. grup – o ponad 100 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największy ruch tradycyjnie przypada na czas wycieczek szkolnych. W maju 2025 roku Koleje Śląskie zrealizowały ponad 340 przejazdów grupowych, a rok później już ponad 400. W czerwcu liczba grupowych przejazdów wzrosła z ponad 550 w 2025 roku do blisko 600 w 2026 roku.

– Rosnące zainteresowanie przejazdami grupowymi pokazuje, że kolej coraz częściej jest pierwszym wyborem organizatorów wycieczek. Wprowadzane od 15 lipca zmiany są odpowiedzią na ten trend – upraszczają formalności, skracają czas potrzebny na zgłoszenie mniejszych grup i pozwolą jeszcze sprawniej organizować wspólne podróże – dodaje rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

W grupie taniej

Oferta przejazdów grupowych skierowana jest do zorganizowanych grup liczących od 10 do 80 osób. Uczestnicy podróżują na podstawie specjalnego cennika, dzięki czemu koszt przejazdu jest średnio o ok. 30 proc. niższy od standardowej taryfy. Dodatkowo każdy pasażer może również skorzystać z przysługujących mu ulg ustawowych.

Od 15 lipca zmienią się również zasady przejazdu opiekunów. Dotychczas podróżowali oni bezpłatnie, natomiast po zmianach będą korzystać z takiego samego cennika przejazdów grupowych jak pozostali uczestnicy – 30 proc. zniżki i możliwość skorzystania z ulg ustawowych.