Metropolia stawia na sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz wprowadzenia nowoczesnych technologii do administracji publicznej oraz wzmocnienia ochrony systemów IT w jej gminach członkowskich.

Leszek Pietraszek, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (z lewej) oraz prof. dr hab. Jan Kozak, Dyrektor Instytutu Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa | Łukasiewicz AI

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz wprowadzenia nowoczesnych technologii do administracji publicznej oraz wzmocnienia ochrony systemów IT w jej gminach członkowskich.

Naszym celem jest wyrównanie szans – mówi Leszek Pietraszek, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.



- Chcemy stworzyć wspólne standardy i zintegrowane systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego, które będą chronić dane każdego mieszkańca Metropolii – niezależnie od tego, czy mieszka w Katowicach, czy w mniejszej gminie członkowskiej. Tylko działając jako jeden, spójny organizm, jesteśmy w stanie skutecznie odpierać współczesne cyberzagrożenia i podnieść jakość usług publicznych na zupełnie nowy poziom - dodaje Leszek Pietraszek.

Głównym celem nawiązanej współpracy jest wypracowanie efektywnych, przejrzystych i w pełni zgodnych z prawem rozwiązań technologicznych, które odpowiedzą na realne potrzeby gmin i ich mieszkańców.

Sztuczna inteligencja powinna służyć mieszkańcom i pomagać samorządom realizować ich zadania – mówi prof. dr hab. Jan Kozak, Dyrektor Instytutu Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa | Łukasiewicz AI. - Rozumiemy, że aby tak się stało, potrzebne są nie tylko technologie, ale także bezpieczeństwo, kompetencje i wspólne standardy ich wykorzystania. Razem z GZM budujemy rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby zarówno dużych miast, jak i mniejszych gmin Metropolii.

Obszary współpracy

Zgodnie z zapisami listu intencyjnego, wspólne działania partnerów skupią się wokół czterech kluczowych obszarów. Należą do nich:



• Automatyzacja procesów administracyjnych – rozwój i wdrażanie mechanizmów opartych na technologii AI w celu usprawnienia codziennej pracy urzędów,

• Zwiększenie odporności cyfrowej – tworzenie oraz doskonalenie systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu ochrony przed cyberzagrożeniami,

• Podnoszenie kompetencji urzędników – organizacja szkoleń, warsztatów oraz działań edukacyjnych z zakresu nowych technologii i cyberbezpieczeństwa dla pracowników JST,

• Opracowanie standardów – przygotowanie rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących bezpiecznego oraz etycznego wdrażania sztucznej inteligencji w sektorze publicznym.

Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział w cyfrowej integracji regionu. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście nowych kompetencji, jakie nadaje znowelizowana niedawno ustawa metropolitalna.

GZM ośrodkiem wiodącym AI

Podpisane porozumienie wpisuje się w szerszą strategię rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako jednego z wiodących ośrodków rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Zgodnie ze zaktualizowaną „Polityką rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030 roku”, od 2027 roku GZM znajdzie się w gronie krajowych liderów rozwoju AI. To efekt współpracy samorządów, uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw technologicznych z regionu oraz konsekwentnych działań na rzecz budowy silnego ekosystemu innowacji.

Status wiodącego ośrodka otwiera przed Metropolią nowe możliwości w zakresie realizacji projektów badawczych, rozwoju infrastruktury obliczeniowej, pozyskiwania inwestycji oraz współpracy krajowej i międzynarodowej. Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa jest kolejnym krokiem w wykorzystaniu tego potencjału na rzecz mieszkańców oraz budowy nowoczesnych, bezpiecznych i odpornych cyfrowo usług publicznych.