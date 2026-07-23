Jeszcze kilka lat temu licznik prądu kojarzył się z prognozami finansowymi, wizytą inkasenta w domu i brakiem dokładnej wiedzy o codziennym zużyciu energii. Dziś ta sytuacja ulega zmianie – 3 miliony klientów TAURON Dystrybucji już korzysta z Liczników Zdalnego Odczytu (LZO), automatycznie przesyłających dane o poborze prądu. To oznacza dla klientów większą kontrolę zużycia energii za pośrednictwem aplikacji na telefonie, bez czekania na rozliczenia.

Jeszcze kilka lat temu licznik prądu kojarzył się z prognozami finansowymi, wizytą inkasenta w domu i brakiem dokładnej wiedzy o codziennym zużyciu energii. Dziś ta sytuacja ulega zmianie – 3 miliony klientów TAURON Dystrybucji już korzysta z Liczników Zdalnego Odczytu (LZO), automatycznie przesyłających dane o poborze prądu. To oznacza dla klientów większą kontrolę zużycia energii za pośrednictwem aplikacji na telefonie, bez czekania na rozliczenia.

- Ponad 3 mln liczników – połowa klientów TAURON Dystrybucji korzysta już z inteligentnych liczników zdalnego odczytu.

połowa klientów TAURON Dystrybucji korzysta już z inteligentnych liczników zdalnego odczytu. - Nowe funkcje w eLiczniku – Doradca energetyczny, personalizowane podpowiedzi i świadome korzystanie z prądu.

– Doradca energetyczny, personalizowane podpowiedzi i świadome korzystanie z prądu. - Rekordowe tempo instalacji – ponad 1 mln nowych urządzeń w 2025 r. i 530 tys. w pierwszym półroczu 2026 r.

Co zyskują klienci?

Liczniki Zdalnego Odczytu dają klientom bieżący dostęp do danych w aplikacji eLicznik, ułatwiają kontrolę zużycia energii i umożliwiają korzystanie z nowych usług, w tym taryf strefowych i dynamicznych. Operator zyskuje szybszą identyfikację zdarzeń w sieci, lepsze planowanie prac i wsparcie integracji OZE.

– Inteligentne liczniki zmieniają sposób, w jaki nasi klienci korzystają z energii elektrycznej. Dostęp do aktualnych danych pozwala lepiej rozumieć własne zużycie, korzystać z nowych taryf i aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej. Dla TAURON Dystrybucji jest to również jeden z kluczowych elementów budowy nowoczesnej, inteligentnej sieci elektroenergetycznej - mówi Jerzy Rzemyszkiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci TAURON Dystrybucji.

Nowe funkcje w eLiczniku i projekt ECLIPSE

TAURON Dystrybucja rozwija narzędzia wspierające klientów w korzystaniu z danych z inteligentnych liczników. W aplikacji eLicznik pojawiają się nowe funkcje, m.in. Doradca energetyczny, który podpowiada najkorzystniejszą taryfę dystrybucyjną i pomaga obniżyć rachunki.

Aplikacja będzie dalej rozbudowywana o spersonalizowane komunikaty, rekomendacje i wskazówki dotyczące zużycia energii. Prace prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu ECLIPSE, który ma pomóc klientom lepiej rozumieć swoje zużycie i świadomie korzystać z energii.

Rekordowe tempo instalacji

Tylko w 2025 roku TAURON Dystrybucja zainstalowała ponad milion liczników, co było największym przyrostem LZO w Polsce. Spółka utrzymuje to tempo również teraz. W pierwszym półroczu 2026 roku zamontowano kolejne 530 tysięcy urządzeń. TAURON Dystrybucja zapowiada, że w tym i kolejnym roku planuje kontynuować instalacje w podobnej skali.

Inwestycja dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 4.7 pn. „Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna” tj. współfinansowana z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego).