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TAURON uruchomił abonament na ładowanie samochodów elektrycznych: niższe ceny i przewidywalne koszty 21 lipca 2026

TAURON uruchamia nową ofertę abonamentową dla użytkowników samochodów elektrycznych „Tanie ładowanie”. To, po cenniku dynamicznym, kolejna propozycja koncernu, która ma promować świadome korzystanie z energii elektrycznej.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

22 lipca 2026, 11:55
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Nowa oferta Tauron

fot: Tauron

TAURON uruchamia nową ofertę abonamentową dla użytkowników samochodów elektrycznych „Tanie ładowanie”. To, po cenniku dynamicznym, kolejna propozycja koncernu, która ma promować świadome korzystanie z energii elektrycznej.

Cennik w usłudze "Tanie ładowanie" został podzielony na dwie strefy – lato (kwiecień – wrzesień) i zima (październik – marzec). Po wykupieniu abonamentu za 79,99 zł i podpisaniu 12-miesięcznej umowy użytkownik otrzymuje dostęp do bardzo atrakcyjnej oferty. Najtaniej jest w weekendy i święta w okresie letnim. Wtedy pomiędzy 10:00 a 16:00, cena za kWh to zaledwie 0,29 zł brutto na urządzeniach AC oraz 0,49 zł brutto na DC. W dni robocze w tych samych godzinach stawki wynoszą odpowiednio 0,59 zł i 0,79 zł za kWh. A poza tymi godzinami w cenniku letnim użytkownik samochodu elektrycznego zapłaci 1,59 zł (AC) i 1,99 zł (DC).

Z kolei zimą ceny zostają „zamrożone” na poziomie 1,79 zł (AC) i 2,09 zł (DC). 

Usługa ładowania na stacjach publicznych staje się coraz szersza, bo przybywa samochodów elektrycznych na naszych drogach. My ten proces bacznie śledzimy i staramy się dostosowywać ofertę w sieci eTAURON zarówno do oczekiwań klientów jak i zmian dyktowanych przez rynek. Rok temu wprowadziliśmy cennik dynamiczny, teraz oddajemy w ręce kierowców usługę, która pozwoli na planowanie kosztów użytkowania pojazdu w dłuższej perspektywie – mówi Bartłomiej Wyczałkowski, prezes TAURON Nowe Technologie.

Jak skorzystać z oferty abonamentowej na ładowanie w eTAURON? 

Wystarczy pobrać aplikację eTAURON i zarejestrować się w systemie. Następnie na stronie internetowej https://www.tauron.pl/dla-domu/elektromobilnosc/tanie-ladowanie użytkownik zgłasza chęć przystąpienia do programu, podpisuje umowę z TAURONEM na 12 miesięcy i otrzymuje dostęp do cennika. Start usługi następuje 1 dnia kolejnego miesiąca (np. umowa podpisana w lipcu, start abonamentu 1 sierpnia). 

Klienci, którzy nie zdecydują się na zakup abonamentu, nadal będą mogli korzystać z cennika dynamicznego sieci eTAURON. W nim ceny ustalane są na podstawie notowań energii elektrycznej na giełdzie i publikowane w jednodniowym wyprzedzeniem.

Sieć eTAURON to około 200 ładowarek, które można łatwo zlokalizować dzięki bardzo prostej i intuicyjnej aplikacji. Do 2035 roku TAURON chce posiadać na swoim obszarze działania ponad 1000 urządzeń w publicznej sieci.

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