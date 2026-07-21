Fabryka Jelcza w Raciborzu, na terenach po Rafako, ma docelowo produkować ok. 700 pojazdów rocznie - podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w odpowiedzi na interpelację poselską.

Fabryka Jelcza w Raciborzu, na terenach po Rafako, ma docelowo produkować ok. 700 pojazdów rocznie - podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Zgodnie z założeniami projektu, Jelcz planuje utworzenie w Raciborzu oddziału produkcyjnego o docelowych zdolnościach produkcyjnych na poziomie około 700 pojazdów rocznie" - napisano.

Jelcz uzyskał w czerwcu 2026 r. tytuł prawny do części aktywów wchodzących w skład masy upadłości Rafako. Spółka realizuje działania mające na celu dostosowanie dzierżawionych hal produkcyjnych do wymogów planowanej działalności operacyjnej.

Umowa na kilkaset milionów

W marcu Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) i Jelcz podpisały umowę inwestycyjną na kwotę ponad 756 mln zł ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych dot. budowy nowej fabryki i zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Jelcz oraz RFK z grupy ARP zgłosiły na początku lipca zamiar połączenia.

Jelcz należy do grupy PGZ i prowadzi przede wszystkim działalność w zakresie produkcji samochodów ciężarowych dla polskiego wojska.

RFK jest wspólnym przedsiębiorcą utworzonym przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe "Silesia". Obecnie prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji stalowych, elementów stalowych dla przemysłu zbrojeniowego - komponentów do pojazdów ciężarowych oraz produkcji elementów stalowych infrastruktury ciśnieniowej.