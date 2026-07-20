Uniwersytet Śląski wybuduje wielopoziomowy parking za 22 mln zł

Uniwersytet Śląski wybuduje wielopoziomowy parking przy Alei Roździeńskiego w Katowicach. Inwestycja za ok. 22 mln zł zwiększy liczbę miejsc postojowych i pomoże ograniczyć ruch samochodowy w centrum kampusu. Uczelnia chce przeznaczyć odzyskaną przestrzeń dla pieszych, rowerzystów i zieleni.

Uniwersytet Śląski wybuduje wielopoziomowy parking przy Alei Roździeńskiego w Katowicach. Inwestycja za ok. 22 mln zł zwiększy liczbę miejsc postojowych i pomoże ograniczyć ruch samochodowy w centrum kampusu. Uczelnia chce przeznaczyć odzyskaną przestrzeń dla pieszych, rowerzystów i zieleni.

Jak przekazał rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko, planowany parking ma rozwiązać problem niedoboru miejsc postojowych na katowickim kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Obiekt będzie miał sześć poziomów - jedną kondygnację podziemną oraz pięć nadziemnych.

Zaplanowano w nim 129 miejsc dla samochodów osobowych, windę oraz rozwiązania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku mają znaleźć się także stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

13 ofert na od 21,9 mln zł do 32,4 mln zł

W przetargu wpłynęło 13 ofert; wartość prac wynosiła od 21,9 mln zł do 32,4 mln zł. Uczelnia nie podała jeszcze nazwy wykonawcy - wskazała, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, ale obecnie trwa okres przewidziany na ewentualne odwołania.

Finansowanie inwestycji ma pochodzić ze środków zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dotacji Urzędu Miasta Katowice, a także ze środków własnych uczelni.

Roboty budowlane mają rozpocząć się w trzecim kwartale br. Po podpisaniu umowy i przekazaniu wykonawcy terenu budowy rozpocznie się właściwa realizacja prac. Uruchomienie parkingu przewidziano na 2028 rok.

Szymik-Kozaczko tłumaczył, że wybór lokalizacji przy Alei Roździeńskiego wynikał z jej dobrego skomunikowania z istniejącym układem drogowym. Parking ma przejąć część ruchu samochodowego z wnętrza kampusu i umożliwić ograniczenie liczby pojazdów poruszających się po jego terenie.

Po uruchomieniu obiektu Uniwersytet Śląski planuje zmiany w polityce parkingowej. Celem jest stopniowe wyprowadzanie samochodów z centralnych części kampusu i przeznaczanie odzyskanej przestrzeni przede wszystkim dla pieszych, rowerzystów oraz terenów zielonych.

Zielona Strefa Nauki.

Inwestycja ma być elementem szerszej koncepcji tzw. Zielonej Strefy Nauki. Projekt parkingu przewiduje m.in. wykonanie terenów zielonych wokół budynku, nasadzenia drzew i krzewów oraz zieloną ścianę na północnej elewacji obiektu.

Uczelnia podkreśliła, że równolegle prowadzone są działania związane z ograniczaniem ruchu samochodowego na kampusie i tworzeniem nowych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym oraz pieszo-rowerowym. Mimo zmian organizacyjnych liczba dostępnych miejsc parkingowych po realizacji planowanych inwestycji ma być większa niż obecnie.