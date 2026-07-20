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Kończą budowę farmy fotowoltaicznej w śląskim mieście

Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich dobiega końca – informują w siemianowickim magistracie. Wyprodukowana tam energia będzie zasilała miejskie oświetlenie.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

20 lipca 2026, 11:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

Farma fotowoltaiczna w Siemianowicach Śląskich

Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich dobiega końca – informują w siemianowickim magistracie. Wyprodukowana tam energia będzie zasilała miejskie oświetlenie.

Projekt „Budowa farmy fotowoltaicznej w Siemianowicach Śląskich I” obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w rejonie ul. Henryka Krupanka i ul. Zachodniej w dzielnicy Bańgów.

Zakończono już roboty budowlano-montażowe instalacji oraz infrastruktury towarzyszącej. Obecnie realizowany jest ostatni etap przedsięwzięcia, obejmujący m.in. montaż i wyposażenie stacji transformatorowej oraz wykonanie podłączenia do sieci Tauron.

Energia słoneczna na zasilanie miejskiego oświetlenia

- Głównym celem zadania jest podniesienie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta. Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała z przeznaczeniem wyprodukowanej energii elektrycznej w całości na zasilanie oświetlenia miejskiego. Dodatkowym usprawnieniem funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej, będzie zastosowanie w projekcie systemu zarządzania energią oraz systemu monitorowania produkcji energii, a także montaż magazynu energii - informują w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Zakończenie inwestycji planowane jest na początek sierpnia 2026 r. Całkowita wartość projektu to ponad 3,6 mln zł, z czego ponad 2,9 mln to dofinansowanie z funduszy europejskich. 

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