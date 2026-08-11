W Katowice Airport w lipcu ponad milion pasażerów

Ponad 1 mln pasażerów obsłużyło w lipcu 2026 r. katowickie lotnisko. To o ponad 70 tys. osób więcej, niż w lipcu ub. roku oraz pierwsze przekroczenie wartości miliona pasażerów w tym porcie lotniczym w ciągu jednego miesiąca.

Ponad 1 mln pasażerów obsłużyło w lipcu 2026 r. katowickie lotnisko. To o ponad 70 tys. osób więcej, niż w lipcu ub. roku oraz pierwsze przekroczenie wartości miliona pasażerów w tym porcie lotniczym w ciągu jednego miesiąca.

Jak poinformowały we wtorek służby prasowe Katowice Airport, w lipcu w ruchu ogółem odnotowano 1,03 mld pasażerów, o 70,8 tys. osób (o 7,39 proc.) więcej rdr.

Wzrost osiągnięto w segmencie połączeń regularnych, jak i czarterowych. Z połączeń regularnych skorzystało 415,3 tys. osób, czyli o 51,6 tys. pasażerów (o 14,19 proc.) więcej, niż w lipcu 2025 r.

W wakacje popularnością cieszą się też połączenia czarterowe, w których Katowice Airport jest krajowym liderem wśród lotnisk regionalnych. W lipcu br. skorzystało z nich 612,1 tys. podróżnych, czyli o 19,5 tys. (o 3,29 proc.) więcej, niż rok temu.

Więcej startów i lądowań

Wzrosła również liczba startów i lądowań, których w minionym miesiącu było 6695, czyli o 317 (o 4,97 proc.) więcej w porównaniu z lipcem ub. roku.

Od początku stycznia do końca lipca br. roku na katowickim lotnisku obsłużono łącznie 4,255 mln pasażerów - o blisko 285 tys. osób (o 7,17 proc.) więcej w porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami 2025 r.

Prezes zarządzającego katowickim portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik skomentował, że bieżący sezon wakacyjny będzie pod względem liczby pasażerów rekordowy w dotychczasowej historii lotniska.

"W lipcu w Katowice Airport po raz pierwszy w historii obsłużono ponad milion pasażerów w ciągu jednego miesiąca. W sierpniu ruch utrzyma się na równie wysokim poziomie i z siatki połączeń portu ponownie skorzysta ponad milion podróżnych" - ocenił Tomasik.

Katowickie lotnisko należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2025 r. z jego siatki połączeń skorzystała rekordowa dotąd liczba 7,3 mln pasażerów, a tegoroczne prognozy wskazują na 7,9 mln osób. Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo.

W pierwszym półroczu 2026 r. linie lotnicze obsłużyły w Katowice Airport ogółem 3,225 mln pasażerów, o blisko 214 tys. więcej (o ponad 7 proc.), niż w tym samym czasie w 2025 r. W tym czasie miały tam miejsce 24 544 starty i lądowania, czyli o 1 168 (o 5 proc.) więcej, niż w tym samym czasie w 2025 r.