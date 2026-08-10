Grupa TAURON opublikowała informację o wynikach testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych w związku z przygotowaniem półrocznych sprawozdań finansowych. Analizy przeprowadzone w ramach testów wskazały na zasadność odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów/ akcji w odniesieniu do dwóch spółek wchodzących w skład Grupy - TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz TAURON Wytwarzanie S.A.

Grupa TAURON opublikowała informację o wynikach testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych w związku z przygotowaniem półrocznych sprawozdań finansowych. Analizy przeprowadzone w ramach testów wskazały na zasadność odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów/ akcji w odniesieniu do dwóch spółek wchodzących w skład Grupy - TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz TAURON Wytwarzanie S.A.

Kwota odwrócenia odpisów wyniesie odpowiednio 135 mln zł w przypadku udziałów w TAURON Ciepło oraz 162 mln zł w odniesieniu do wartości akcji TAURON Wytwarzanie. Powyższe wpłynie na zwiększenie jednostkowego wyniku finansowego brutto spółki TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2026 r. w łącznej wysokości 297 mln zł. Odwrócenie odpisów ma charakter niegotówkowy i nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA Grupy - czytamy w komunikacie.

Odwrócenie odpisów jest przede wszystkim konsekwencją osiągnięcia przez obie spółki dobrych parametrów operacyjnych, przekładających się na wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła, a tym samym na poziom wygenerowanych środków pieniężnych. Do odwrócenia odpisów przyczyniła się również korzystna stawka taryfowa na przesył ciepła oraz wyższe wpływy z regulacyjnych usług systemowych.

Polityka inwestycyjna grupy

Powyższe zmiany korespondują także z przyjętą polityką inwestycyjną Grupy (zakładającą dekarbonizację floty wytwórczej), w tym z uzyskanym wsparciem w postaci premii kogeneracyjnej w obszarze ciepłownictwa (głównie dla projektów w elektrowniach Łagisza i Jaworzno oraz ciepłowni lokalnych w Zawierciu, Olkuszu, Kamiennej Górze i Cieszynie) oraz wygraną aukcją rynku mocy dla szczytowego bloku gazowego w Jaworznie.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2026 r. wyniki testów nie wykazały konieczności utworzenia lub odwrócenia odpisów aktualizujących.

Wyniki testów na utratę wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość odwrócenia odpisów zostanie zaprezentowana w sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2026 r.