Artykuł sponsorowany

Rekordowy lipiec w Kolejach Śląskich – coraz więcej rodzin i rowerzystów

Prawie 19 tys. sprzedanych biletów na przejazd z rowerem i blisko o połowę większe zainteresowanie wakacyjną ofertą dla rodzin niż przed rokiem – to lipcowy rekord Kolei Śląskich.

7 sierpnia 2026, 12:48
źródło: prezentacja

fot: Koleje Śląskie

Jednorazowy bilet na przewóz roweru można kupić z wyprzedzeniem do 14 dni we wszystkich kanałach sprzedaży

fot: Koleje Śląskie

Prawie 19 tys. sprzedanych biletów na przejazd z rowerem i blisko o połowę większe zainteresowanie wakacyjną ofertą dla rodzin niż przed rokiem – to lipcowy rekord Kolei Śląskich.

Statystyki regionalnego przewoźnika pokazują, że wakacyjne podróże koleją cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Początek sierpnia to dobry moment, by zaplanować kolejny wyjazd – do końca miesiąca w dni robocze obowiązuje oferta „Wakacje z KŚ” z biletami za 10 zł dla rodziców i opiekunów podróżujących z dziećmi do 16. roku życia. Oferta jest nielimitowana i dostępna w aplikacji Kaeśka oraz na stronie internetowej Kolei Śląskich.

Wakacje za 10 zł przyciągają rodziny

Z wakacyjnej oferty w lipcu skorzystało niemal 1,8 tys. pasażerów – o 47 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Rekordowym dniem okazał się 16 lipca, kiedy promocyjne bilety kupiły 122 osoby. 

Przed nami jeszcze niemal cały sierpień, dlatego warto wykorzystać najbliższe tygodnie wakacji na odkrywanie regionu. Dzięki promocyjnej ofercie dla rodzin, podróż pociągiem może być początkiem udanej wycieczki – zarówno w góry, jak i nad wodę – zachęcaBartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Rowerzyści na rekord

Strefy rowerowe w każdym pociągu, specjalny pociąg Velo Cug, system limitowania miejsc oraz udogodnienia w aplikacji mobilnej Kaeśka, sprawiają, że z roku na rok coraz więcej pasażerów wybiera przejazd z rowerem pociągami Kolei Śląskich.

W całym lipcu pasażerowie kupili blisko 19 tys. takich biletów – o 27 proc. więcej niż w lipcu 2025 roku. Największym zainteresowaniem podróże z rowerem cieszyły się w ostatni weekend miesiąca. Rekordowa okazała się niedziela, 26 lipca, kiedy sprzedano aż 1565 biletów na przewóz jednośladów.

Wakacje to czas, w którym rowerzyści najchętniej wybierają kolej. Tegoroczne statystyki pokazują, że zainteresowanie takim sposobem podróżowania jest jeszcze większe niż przed rokiem. To najlepszy dowód na to, że pociągi Kolei Śląskich i rower doskonale się uzupełniają, pozwalając wygodnie dotrzeć do najciekawszych miejsc naszego regionu i zaplanować ciekawszą trasę niż w przypadku wyjazdu samochodem, kiedy musimy wrócić do miejsca startu wycieczki – mówi Bartłomiej Wnuk.

Każdy pociąg Kolei Śląskich posiada strefę rowerową z miejscem na od 4 do 14 rowerów, a na najbardziej obleganych trasach kursuje również Velo Cug ze strefą dla 36 jednośladów. Specjalny skład obsługuje wybrane połączenia m.in. do Wisły, Ustronia, Rajczy, Zwardonia i Tychów. Dedykowany rozkład jazdy Velo Cuga dostępny jest na stronie www.kolejeslaskie.pl w zakładce “Rozkład jazdy”.

Jednorazowy bilet na przewóz roweru można kupić z wyprzedzeniem do 14 dni we wszystkich kanałach sprzedaży Kolei Śląskich w cenie 8,50 zł, co gwarantuje miejsce dla jednośladu. W aplikacji Kaeśka pasażerowie mogą dodatkowo sprawdzić połączenia, w których są dostępne miejsca na przewóz rowerów. 

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