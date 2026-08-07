Prawie 19 tys. sprzedanych biletów na przejazd z rowerem i blisko o połowę większe zainteresowanie wakacyjną ofertą dla rodzin niż przed rokiem – to lipcowy rekord Kolei Śląskich.

Jednorazowy bilet na przewóz roweru można kupić z wyprzedzeniem do 14 dni we wszystkich kanałach sprzedaży

Prawie 19 tys. sprzedanych biletów na przejazd z rowerem i blisko o połowę większe zainteresowanie wakacyjną ofertą dla rodzin niż przed rokiem – to lipcowy rekord Kolei Śląskich.

Statystyki regionalnego przewoźnika pokazują, że wakacyjne podróże koleją cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Początek sierpnia to dobry moment, by zaplanować kolejny wyjazd – do końca miesiąca w dni robocze obowiązuje oferta „Wakacje z KŚ” z biletami za 10 zł dla rodziców i opiekunów podróżujących z dziećmi do 16. roku życia. Oferta jest nielimitowana i dostępna w aplikacji Kaeśka oraz na stronie internetowej Kolei Śląskich.

Wakacje za 10 zł przyciągają rodziny

Z wakacyjnej oferty w lipcu skorzystało niemal 1,8 tys. pasażerów – o 47 proc. więcej niż w lipcu ubiegłego roku. Rekordowym dniem okazał się 16 lipca, kiedy promocyjne bilety kupiły 122 osoby.

– Przed nami jeszcze niemal cały sierpień, dlatego warto wykorzystać najbliższe tygodnie wakacji na odkrywanie regionu. Dzięki promocyjnej ofercie dla rodzin, podróż pociągiem może być początkiem udanej wycieczki – zarówno w góry, jak i nad wodę – zachęcaBartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Rowerzyści na rekord

Strefy rowerowe w każdym pociągu, specjalny pociąg Velo Cug, system limitowania miejsc oraz udogodnienia w aplikacji mobilnej Kaeśka, sprawiają, że z roku na rok coraz więcej pasażerów wybiera przejazd z rowerem pociągami Kolei Śląskich.

W całym lipcu pasażerowie kupili blisko 19 tys. takich biletów – o 27 proc. więcej niż w lipcu 2025 roku. Największym zainteresowaniem podróże z rowerem cieszyły się w ostatni weekend miesiąca. Rekordowa okazała się niedziela, 26 lipca, kiedy sprzedano aż 1565 biletów na przewóz jednośladów.

– Wakacje to czas, w którym rowerzyści najchętniej wybierają kolej. Tegoroczne statystyki pokazują, że zainteresowanie takim sposobem podróżowania jest jeszcze większe niż przed rokiem. To najlepszy dowód na to, że pociągi Kolei Śląskich i rower doskonale się uzupełniają, pozwalając wygodnie dotrzeć do najciekawszych miejsc naszego regionu i zaplanować ciekawszą trasę niż w przypadku wyjazdu samochodem, kiedy musimy wrócić do miejsca startu wycieczki – mówi Bartłomiej Wnuk.

Każdy pociąg Kolei Śląskich posiada strefę rowerową z miejscem na od 4 do 14 rowerów, a na najbardziej obleganych trasach kursuje również Velo Cug ze strefą dla 36 jednośladów. Specjalny skład obsługuje wybrane połączenia m.in. do Wisły, Ustronia, Rajczy, Zwardonia i Tychów. Dedykowany rozkład jazdy Velo Cuga dostępny jest na stronie www.kolejeslaskie.pl w zakładce “Rozkład jazdy”.

Jednorazowy bilet na przewóz roweru można kupić z wyprzedzeniem do 14 dni we wszystkich kanałach sprzedaży Kolei Śląskich w cenie 8,50 zł, co gwarantuje miejsce dla jednośladu. W aplikacji Kaeśka pasażerowie mogą dodatkowo sprawdzić połączenia, w których są dostępne miejsca na przewóz rowerów.