Teren pogórniczy szybu Leon III zyska nowe życie

Teren wokół szybu Leon III w Rydułtowach zostanie zrewitalizowany. Miasto podpisało właśnie umowę na realizację potężnego projektu, wsparcie pochodzi ze środków unijnych.

Teren wokół szybu Leon III w Rydułtowach zostanie zrewitalizowany. Miasto podpisało właśnie umowę na realizację potężnego projektu, wsparcie pochodzi ze środków unijnych.

Urząd Miasta Rydułtowy zawarł umowę na realizację projektu „Przystosowanie pogórniczego terenu Leon III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Podpisano ją 6 sierpnia.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 27 525 116,80 zł. Dzięki tej inwestycji teren wokół szybu Leon III zyska nowe życie. Powstanie nowoczesna przestrzeń wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt obejmuje m.in.:

adaptację budynku dawnej sprężarkowni i maszyny wyciągowej na potrzeby rozwoju działalności gospodarczej,

montaż instalacji OZE,

kompleksowe zagospodarowanie terenu przy szybie Leon III.