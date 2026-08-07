Transformacja od A do Z

Teren pogórniczy szybu Leon III zyska nowe życie

Teren wokół szybu Leon III w Rydułtowach zostanie zrewitalizowany. Miasto podpisało właśnie umowę na realizację potężnego projektu, wsparcie pochodzi ze środków unijnych.

Monika Krezel

Monika Krężel

7 sierpnia 2026, 11:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Rydułtowy

Efektem projektu będzie ponowne wykorzystanie 2,8478 ha terenów poprzemysłowych

fot: UM Rydułtowy

Teren wokół szybu Leon III w Rydułtowach zostanie zrewitalizowany. Miasto podpisało właśnie umowę na realizację potężnego projektu, wsparcie pochodzi ze środków unijnych.

Urząd Miasta Rydułtowy zawarł umowę na realizację projektu „Przystosowanie pogórniczego terenu Leon III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027. Podpisano ją 6 sierpnia.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 27 525 116,80 zł. Dzięki tej inwestycji teren wokół szybu Leon III zyska nowe życie. Powstanie nowoczesna przestrzeń wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt obejmuje m.in.:

  • adaptację budynku dawnej sprężarkowni i maszyny wyciągowej na potrzeby rozwoju działalności gospodarczej,
  • montaż instalacji OZE,
  • kompleksowe zagospodarowanie terenu przy szybie Leon III.

Efektem projektu będzie ponowne wykorzystanie 2,8478 ha terenów poprzemysłowych, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz stworzenie nowych możliwości dla przedsiębiorców i mieszkańców. To kolejny ważny krok w kierunku rozwoju Rydułtów i skutecznego wykorzystania terenów po transformacji przemysłowej! - informuje miasto w komunikacie.

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