Energetyka

Węgiel, atom czy OZE? Wyniki sondażu o przyszłości energetyki

Na zlecenie fundacji More in Common Polska przeprowadzono sondaż na temat polityki klimatycznej i idealnego miksu energetycznego. Z jakich źródeł, według ankietowanych, powinniśmy czerpać najwięcej energii za 20 lat? Węgiel, atom czy OZE?

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

7 sierpnia 2026, 16:28
źródło: portal gospodarka i ludzie

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Na zlecenie fundacji More in Common Polska przeprowadzono sondaż na temat polityki klimatycznej i idealnego miksu energetycznego. Z jakich źródeł, według ankietowanych, powinniśmy czerpać najwięcej energii za 20 lat? Węgiel, atom czy OZE?

Polacy podzieleni w sprawie cen energii

Wyniki sondażu „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej a ceny energii” przedstawił dziennik „Rzeczpospolita”. Badanie na zlecenie fundacji More in Common Polska przeprowadzono w lipcu 2026 roku na grupie 1000 osób.

Ankietowani mieli między innymi wskazać, czy ich zdaniem polityka klimatyczna Unii Europejskiej doprowadzi do wzrostu, czy do spadku cen energii w Polsce. 43 proc. badanych uznało, że wpłynie ona na wzrost cen, a 44 proc. uważa, że przełoży się na ich spadek.

Jak zaznacza „Rzeczpospolita”, jest to zmiana tendencji. W ubiegłym roku 51 proc. ankietowanych wskazało, że unijna polityka klimatyczna doprowadzi do wzrostu cen energii, a jedynie 37 proc. spodziewało się ich spadku. Pozostałe osoby odpowiedziały „nie wiem”.

OZE kojarzy się z tańszą energią

W sondażu zapytano również o wpływ inwestycji w odnawialne źródła energii na ceny energii. 57 proc. badanych odpowiedziało, że inwestycje w OZE spowodują ich spadek, natomiast 31 proc. uważa, że przełożą się na wzrost cen.

Rok wcześniej odsetek osób przekonanych, że OZE obniżą ceny prądu, również wynosił 57 proc. Z kolei 35 proc. ankietowanych uważało, że rozwój odnawialnych źródeł energii doprowadzi do podwyżek. Pozostali nie potrafili wskazać odpowiedzi.

OZE i atom najważniejsze w przyszłym miksie

W ankiecie znalazło się także pytanie dotyczące przyszłego miksu energetycznego. Ankietowani mieli wskazać, z jakich źródeł powinniśmy czerpać najwięcej energii za 20 lat. Można było zaznaczyć maksymalnie dwie odpowiedzi.

Najwięcej osób wskazało odnawialne źródła energii – 53 proc. badanych. Na atom postawiło 47 proc. ankietowanych, a na węgiel – 26 proc.

Rośnie poparcie dla węgla

Jak zauważa „Rzeczpospolita”, w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba zwolenników węgla. W poprzedniej edycji badania na OZE wskazało 59 proc. respondentów, na atom 49 proc., a na węgiel 21 proc.

Mimo spadku poparcia dla OZE odnawialne źródła energii nadal zajmują pierwsze miejsce wśród preferowanych elementów przyszłego miksu energetycznego. Drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią pozostaje energia jądrowa.

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