Energetyka

Przyszli użytkownicy FSRU 2 podpisali porozumienie dotyczące współdzielenia dostaw LNG

Cztery podmioty – Enea, Orlen, PGE i Unimot, które zakontraktowały moce regazyfikacji drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej, podpisały porozumienie umożliwiające wspólne korzystanie z terminala FSRU 2.

7 sierpnia 2026, 09:45
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

Rozbudowa infrastruktury LNG oraz rozwój połączeń międzysystemowych zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Polski

fot: Enea

Cztery podmioty – Enea, Orlen, PGE i Unimot, które zakontraktowały moce regazyfikacji drugiego pływającego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej, podpisały porozumienie umożliwiające wspólne korzystanie z terminala FSRU 2.

– Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju nowoczesnej infrastruktury gazowej. Niedawno zapadła decyzja o budowie drugiego pływającego terminala FSRU, kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Na ten moment zakontraktowane moce terminala FSRU 2 obejmują już 74 % dostępnej zdolności. To ogromny sukces w projekcie „Północnej Bramy", którego celem jest umocnienie Polski na pozycji regionalnego hubu gazowego. Dziś przyszli użytkownicy planowanej jednostki zawarli w tej sprawie porozumienie, niezbędne do sprawnej i efektywnej obsługi kolejnych dostaw gazu. Konsekwentnie realizujemy strategię, dzięki której Polska staje się jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej – państwem dysponującym zdywersyfikowanymi kierunkami dostaw, nowoczesną infrastrukturą i zdolnością do reagowania na wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia geopolitycznego – podkreśla Miłosz Motyka, Minister Energii.

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https://energiapress.pl/news/6019/przyszli-uzytkownicy-fsru-2-podpisali-porozumienie-dotyczace-wspoldzielenia-dostaw-lng

 

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