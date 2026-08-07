– Polska wchodzi w kolejny etap rozwoju nowoczesnej infrastruktury gazowej. Niedawno zapadła decyzja o budowie drugiego pływającego terminala FSRU, kluczowa dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Na ten moment zakontraktowane moce terminala FSRU 2 obejmują już 74 % dostępnej zdolności. To ogromny sukces w projekcie „Północnej Bramy", którego celem jest umocnienie Polski na pozycji regionalnego hubu gazowego. Dziś przyszli użytkownicy planowanej jednostki zawarli w tej sprawie porozumienie, niezbędne do sprawnej i efektywnej obsługi kolejnych dostaw gazu. Konsekwentnie realizujemy strategię, dzięki której Polska staje się jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej – państwem dysponującym zdywersyfikowanymi kierunkami dostaw, nowoczesną infrastrukturą i zdolnością do reagowania na wyzwania dynamicznie zmieniającego się otoczenia geopolitycznego – podkreśla Miłosz Motyka, Minister Energii.

Czytaj więcej:

https://energiapress.pl/news/6019/przyszli-uzytkownicy-fsru-2-podpisali-porozumienie-dotyczace-wspoldzielenia-dostaw-lng