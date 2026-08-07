Grupa Orlen notuje rekordowe zyski z rynków zagranicznych

Przychody Grupy Orlen w II kwartale 2026 r. osiągnęły 76,5 mld zł, zysk operacyjny LIFO 13,9 mld zł, a wynik netto 7,7 mld zł. Grupa zamknęła kwartał rekordowymi zyskami wypracowanymi przez jej zagraniczne stacje paliw, a kierowcy w Polsce tankowali najtaniej w Unii Europejskiej.

Przychody Grupy Orlen w II kwartale 2026 r. osiągnęły 76,5 mld zł, zysk operacyjny LIFO 13,9 mld zł, a wynik netto 7,7 mld zł. Grupa zamknęła kwartał rekordowymi zyskami wypracowanymi przez jej zagraniczne stacje paliw, a kierowcy w Polsce tankowali najtaniej w Unii Europejskiej.

– Nasze decyzje o obniżeniu marży detalicznej do niezbędnego minimum, wsparte promocją i dobrze zaprojektowanym pakietem CPN sprawiły, że w II kwartale Polacy kupowali najtańsze paliwo w Unii Europejskiej. Jednocześnie maksymalizowaliśmy zyski naszej międzynarodowej sieci. W efekcie tylko w ciągu ostatniego roku zwiększyliśmy udział stacji zagranicznych w zyskach segmentu paliwowego o 18 p.p. Odpowiedzialne i profesjonalne zarządzanie pozwala nawigować z korzyścią dla akcjonariuszy i klientów nawet w czasie największego globalnego kryzysu na rynku paliw płynnych. Wypracowaliśmy wyniki finansowe pozwalające na finansowanie największego programu inwestycyjnego w historii polskiej energetyki i wypłatę rekordowej dywidendy – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

W drugim kwartale 2026 r. Grupa ORLEN wypracowała:

Przychody na poziomie 76,5 mld zł

EBITDA LIFO w wysokości 13,9 mld zł

Przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 15,2 mld zł

Wyniki segmentów

Segment Upstream & Supply osiągnął zysk EBITDA na poziomie 3,9 mld zł. W II kwartale 2026 r. średnia dzienna produkcja węglowodorów wynosiła 196 tys. baryłek ekwiwalentu ropy (boe). Na wynik finansowy istotny wpływ miało otoczenie makroekonomiczne.

Wynik segmentu Downstream, który sięgnął 5,9 mld zł, jest efektem dodatniego wpływu otoczenia makroekonomicznego wynikającego z sytuacji geopolitycznej. Dodatkowo pozytywny wynik EBITDA zanotowała działalność petrochemiczna.

Segment Energy w drugim kwartale minionego roku wypracował 3,4 mld zł zysku EBITDA, dzięki zwiększeniu produkcji i sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucji energii i gazu.

Segment Consumers & Products, który integruje sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw płynnych, osiągnął 1,5 mld zł zysku EBITDA. To efekt wzrostu wolumenu sprzedaży paliw, gazu i energii elektrycznej przy niższych marżach paliwowych w Polsce. W tym segmencie udział rynków zagranicznych w zyskach wypracowywanych przez stacje paliw osiągnął rekordowy poziom 43 proc.

– W drugim kwartale, pomimo utrzymującej się niepewności i dużej zmienności otoczenia rynkowego, Grupa Orlen wypracowała bardzo dobre wyniki operacyjne, które znalazły odzwierciedlenie w rezultatach finansowych. Potwierdza to odporność naszego zdywersyfikowanego modelu biznesowego, pozwalającego równoważyć wpływ zmian koniunktury w poszczególnych segmentach działalności. Koncentrujemy się na elementach, na które mamy bezpośredni wpływ: efektywności operacyjnej, dyscyplinie kosztowej, kapitale obrotowym oraz odpowiedzialnej alokacji kapitału. Wysoka jakość zarządzania i konsekwencja w realizacji przyjętych działań wspierają generowanie przepływów pieniężnych oraz utrzymanie silnej i bezpiecznej pozycji finansowej Grupy. Jednocześnie rozwijamy działalność i realizujemy strategiczne inwestycje, zachowując rygor w ocenie ich rentowności i wpływu na wartość Grupy. Dzięki temu możemy skutecznie zarządzać w okresie niepewności, finansować transformację i konsekwentnie budować długoterminową wartość dla akcjonariuszy – podkreśla Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.

W drugim kwartale tego roku Grupa Orlen wygenerowała 15,2 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA wyniósł 0,10x, co potwierdza że Grupa Orlen charakteryzuje się wyjątkową stabilnością finansową. Pod koniec kwietnia 2026 r. agencja ratingowa Moody's potwierdziła najwyższą w historii ocenę ratingową Orlenu: A3 z perspektywą stabilną. W swoim raporcie wprost wskazała na biznesową odporność spółki. Zaznaczyła ponadto, że silny bilans Orlenu daje „przestrzeń do realizacji ambitnych planów inwestycyjnych". Zgromadzone oraz prognozowane do wypracowania zasoby finansowe są – według analityków Moody's – „bardziej niż wystarczające", by sfinansować nie tylko inwestycje, ale także zadeklarowane poziomy dywidendy.

Rekordowe inwestycje w rozwój

Grupa Orlen konsekwentnie realizuje największy w historii polskiej energetyki program inwestycyjny. Pierwsze półrocze 2026 r. to rekordowe nakłady inwestycyjne, które sięgnęły 14,7 mld zł. Ich efektem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury.

W obszarze Upstream & Supply koncern koncentruje się na zwiększaniu niezależności surowcowej. Efektem jest dalsze zwiększanie zasobów na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Zakup udziałów w złożu Goliat oraz decyzja o zagospodarowaniu złoża Cerisa to dodatkowe niemal 70 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Te działania zwiększają odporność koncernu i wspierają długoterminowe bezpieczeństwo dostaw.

Grupa Orlen zwiększa także swoje możliwości handlowe oraz logistyczne w obszarze LNG oraz rozwija potencjał Baltic Eagle Gas Hub. W tym celu spółka zagwarantowała sobie blisko 16 mld m3 zdolności regazyfikacji w polskich terminalach LNG rocznie oraz podpisała umowę określającą ramy dalszej strategicznej współpracy z ukraińskim Naftogazem.

W całym pierwszym półroczu Orlen odebrał 40 dostaw LNG do Polski, realizowanych również gazowcami z floty spółki.

Obszar rafineryjno-petrochemiczny to kontynuacja kluczowych projektów rozwojowych. Wypracowany w minionych miesiącach finalny zakres i harmonogram inwestycji Nowa Chemia jest wpisywany do kontraktów z wykonawcami. Proces zakupu Grupy Azoty Polyolefins osiągnął kolejny etap. Orlen pozyskał trzy wymagane zgody organów antymonopolowych oraz akceptację sądu dla planu restrukturyzacji. Obecnie oczekuje na jego ostateczne zatwierdzenie.

Równolegle Orlen rozwija segment paliw alternatywnych. Po uruchomieniu sprzedaży paliwa HVO w Niemczech oraz rozszerzeniu jego dostępności w Czechach i Austrii, Orlen wprowadził je także na rynek słowacki. Paliwo to będzie dostarczane z czeskich zakładów Grupy. W minionych miesiącach ruszył także zlokalizowany w Gdyni – kolejny już – hub wodorowy zasilany z naszych inwestycji w Trzebini i Włocławku.

Nakłady inwestycyjne w obszarze Energy przyniosły w minionych miesiącach efekty w postaci dostarczenia do sieci prądu z dwóch ważnych inwestycji: pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu.

Równolegle trwały prace budowlane oraz prace nad produkcją kluczowych podzespołów dla CCGT Gdańsk i Grudziądz 2. W przypadku inwestycji w morską energetykę wiatrową rozwijane są dwa kolejne projekty. Baltic East jest na etapie realizacji procesów zakupowych oraz przygotowywania umowy przyłączeniowej. W przypadku Baltic West ruszyły badania geofizyczne i geotechniczne.

Strategia „Energia jutra zaczyna się dziś" to także inwestycje w modernizację istniejących i budowę nowych linii energetycznych. Pierwsze półrocze 2026 r. to 1750 km zmodernizowanych lub zbudowanych linii, 30 tys. przyłączonych klientów, wpięcie do sieci instalacji OZE i magazynów energii o mocy 380 MW oraz wydanie warunków dla przedsięwzięć o mocy 1 GW. Ponadto Grupa Orlen w minionym kwartale ukończyła budowę Głównego Punktu Zasilania Ostrów Wschód, który poprawi jakość zasilania 50 tys. odbiorców.

W segmencie Consumers & Products kluczowym zadaniem pozostaje rozwój platformy ORLEN VITAY, z której aktywnie korzysta ponad 5,6 mln użytkowników. To wzrost o 11 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. W minionym kwartale kontynuowana była także najdłuższa w historii koncernu promocja paliwowa, wspierana przez promocję na ładowanie aut elektrycznych. Orlen, stawiając na rozwój elektromobilności, rozbudowuje sieć ładowarek na rynkach, gdzie jest obecny.

Jednocześnie koncern rozwija nowoczesne formaty sprzedaży i wzmacnia ofertę convenience, czego przykładem jest nowy format uruchomiony na stacji w Warszawie.