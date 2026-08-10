Górnicze osiedle przejdzie metamorfozę za miliony złotych

Chodzi o zagospodarowanie części wspólnych zabytkowego osiedla „Rymer” zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków przy ul. Paderewskiego oraz ul. Andersa o łącznej powierzchni 23,5 tys. m². Inwestycja ma poprawić jakość przestrzeni, zwiększyć jej dostępność i wzbogaci ofertę rekreacyjną dla mieszkańców. Wykonane zostaną m.in. wewnątrzosiedlowe ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe, oświetlenie osiedlowe, plac zabaw czy elementy małej architektury. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo, zwiększyć jego potencjał rekreacyjny i znaczenie turystyki poprzemysłowej na obszarze miasta, które związane było z górnictwem.

- Osiedle Rymer to wyjątkowe miejsce na mapie Rybnika, ważne zarówno ze względu na swoje dziedzictwo, jak i codzienne życie mieszkańców. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu możemy stworzyć przestrzeń, która będzie bardziej funkcjonalna, bezpieczna i przyjazna dla wszystkich, zachowując jednocześnie historyczny charakter tego miejsca - mówi prezydent Rybnika, Piotr Kuczera.

Rewitalizacja dzielnicy Rymer to kolejny etap Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. Miasto pozyskało na nią środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Osiedle przy dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Rymer” znajduje się w rybnickiej dzielnicy Niedobczyce i jest dobrym przykładem architektury patronackiej na Górnym Śląsku. Historia osiedla jest ściśle związana z kopalnią „Rymer” (początkowo działającą pod niemiecką nazwą Römer), która rozpoczęła działalność pod koniec XIX wieku. Osiedle ostało wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego jako świadectwo przemysłowej historii regionu.