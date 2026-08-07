Pełczyńska-Nałęcz: Wszystkie pieniądze z KPO zostaną wykorzystane

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że wszystkie pieniądze z KPO, największego projektu społeczno-gospodarczego, zostaną wykorzystane. Jak wyjaśniła, obecnie kończy się proces rozliczenia z Komisją Europejską.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że wszystkie pieniądze z KPO, największego projektu społeczno-gospodarczego, zostaną wykorzystane. Jak wyjaśniła, obecnie kończy się proces rozliczenia z Komisją Europejską.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała w czwartek, że "największy projekt koalicji rządzącej, czyli realizacja Krajowego Planu Odbudowy z budżetem 240 mld zł, mimo dwuletniego opóźnienie został zrealizowany z sukcesem".

- Po 2,5 roku możemy powiedzieć, że coś, co się wydawało absolutnie misją niemożliwą, by w dwa razy krótszym czasie zrobić te ogromne inwestycje, zostało zrealizowane z sukcesem - podkreśliła podczas konferencji w Iławie (warmińsko-mazurskie).

Dodała, że 100 proc. środków z KPO zostało zainwestowane. Na Warmii i Mazurach wartość inwestycji wyniosła prawie 5 mld zł , a w samej Iławie 160 mln zł.

Podkreśliła, że program KPO był projektem szczególnie dedykowanym Polsce lokalnej.

Zaznaczyła, że intencją było, aby środki zasiliły nie tylko tak duże miasta jak Warszawa, Poznań czy Gdańsk, ale by z pieniędzy mogły skorzystać mniejsze miejscowości. Jak dodała, "rozwijać się musi cała Polska, by nie było poczucia niesprawiedliwości". Wyjaśniła, że właśnie na inwestycje skierowano dodatkowe 10 mld zł.

Jak mówiła, w Iławie z pieniędzy KPO za 6 mln zł zmodernizowano infrastrukturę w miejscowym szpitalu oraz zakupiono sprzęt kardiologiczny. Z pieniędzy unijnych w Iławie ocieplono szkoły i powstał żłobek.

Pieniądze zasiliły inwestycje kolejowe, wzmocniły przedsiębiorstwa.

- Teraz finiszujemy z Komisją Europejską rozliczenie, ale w kolejnych latach będą powstawały następne inwestycje. KPO to największe koło zamachowe gospodarki w Trzeciej Rzeczpospolitej- wyjaśniła.

Posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak dodała, że w obszarze ochrony zdrowia pieniądze z KPO zostały wydane na trzy zadania: wyposażenie i modernizację szpitali z krajowej sieci onkologicznej i sieci kardiologicznej, na cyfryzację np. na projekty e-recepty czy e-rejestrację oraz na opiekę długoterminową starzejącego się społeczeństwa.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska zwróciła z kolei uwagę, że właśnie z pieniędzy KPO można było zapewnić opiekę najmłodszym. Do tej pory podpisano 850 umów na budowę żłobków, czy dostosowanie budynków na potrzeby opieki maluchów. Dodała, że w innym obszarze, czyli tworzeniu miejsc pracy i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu 1100 organizacji otrzymało wsparcie.