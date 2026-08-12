Wydatki w ramach programu "Czyste Powietrze" na kwotę ok. 1,5 mld zł nie zostały jeszcze przekazane do unijnej refundacji, m.in. ze względu na liczbę naruszeń lub uchybień - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydatki w ramach programu "Czyste Powietrze" na kwotę ok. 1,5 mld zł nie zostały jeszcze przekazane do unijnej refundacji, m.in. ze względu na liczbę naruszeń lub uchybień - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ubiegły czwartek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że przekazał do resortu funduszy dokumenty do certyfikacji wydatków w "Czystym Powietrzu" na kwotę ponad 1,56 mld zł. Zapewnił, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska "wnikliwie zweryfikowało" przekazaną deklarację wydatków przed przesłaniem jej do MFiPR. Zaznaczył też, że wszystkie uwagi ministerstwa funduszy zostały "uwzględnione i wyjaśnione".

"Deklaracja MKiŚ zawierająca 1,5 mld wydatków w ramach FEnIKS (Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko) wpłynęła do MFiPR 10 lipca br. Ze względu na dużą skalę wydatków, jak i niespotykaną liczbę naruszeń/uchybień w ramach PPCP (Programu Priorytetowego Czyste Powietrze), w tym trwające śledztwo o charakterze systemowym, nie mogliśmy jeszcze przekazać ich do unijnej refundacji" - poinformował resort funduszy.

Dodał, że prowadzi obecnie swoje kontrole w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

"Jeśli kontrola przyniesie pozytywne wnioski, niezwłocznie certyfikujemy i tę pulę środków" - zaznaczono.

Problem z certyfikacją wydatków

Ministerstwo wskazało też, że "dużo lepiej sytuacja wygląda" w przypadku wydatków na program "Czyste Powietrze" z Krajowego Planu Odbudowy. Podkreśliło, że w ubiegłym tygodniu udało się wypłacić na ten cel ponad 1 mld zł z KPO.

O problemie z certyfikacją wydatków na "Czyste Powietrze" i w efekcie refinansowaniem przez Unię Europejską poniesionych z budżetu państwa wydatków przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowali pod koniec kwietnia br. Chodzi o część wydatków z programu, które nie zostały jeszcze certyfikowane przez KE, ponieważ według resortu funduszy, nie spełniały wymagań.

Pod koniec kwietnia br. wiceminister funduszy Jan Szyszko poinformował, że do 21 października 2023 r. wszystkie zgłoszone projekty z "Czystego Powietrza" zostały certyfikowane przez Komisję Europejską, a Polska dostała refinansowanie do budżetu państwa. Z kolei wydatki po tej dacie nie zostały certyfikowane przez KE, bo nie spełniały wymagań. Chodziło o 4,3 mld zł, które zostały prefinansowane z budżetu państwa.

Resort klimatu informował później, że wysłał do MFiPR do certyfikacji w KE pierwsze wnioski na 503 mln zł wydatków z funduszy FEnIKS na program "Czyste Powietrze". Zgodnie z planem do połowy maja miano certyfikować wydatki na 1,5 mld zł.

W czerwcu szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska przekazała, że wysłane przez MKiŚ w maju rozliczenie 1,5 mld zł wydatków z programu ma być przekazane przez MFiPR do KE do końca lipca.

Ministerstwo funduszy informowało z kolei, że weryfikacja przekazanych przez MKiŚ dokumentów wykazała nieprawidłowości, przez co nie było możliwe wysłanie ich do KE. Według MFiPR, gdyby zostały wysłane, mogłoby to oznaczać, że Polska nie otrzymałaby refundacji wydatków nie tylko za "Czyste Powietrze", ale także za wydatki na inne programy wysłane w pakiecie.