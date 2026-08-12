Od 1 sierpnia z Metrobiletem 30-dniowym można podróżować po Metropolii również pociągami PKP Intercity. Pasażerowie zyskali większą liczbę połączeń, aby szybciej dotrzeć do celu. Te udogodnienia dla podróżnych to efekt porozumienia krajowego przewoźnika z GZM

Od 1 sierpnia z Metrobiletem 30-dniowym można podróżować po Metropolii również pociągami PKP Intercity. Pasażerowie zyskali większą liczbę połączeń, aby szybciej dotrzeć do celu. Te udogodnienia dla podróżnych to efekt porozumienia krajowego przewoźnika z GZM

Nowe rozwiązanie tworzy spójny system komunikacyjny, łącząc ofertę Transportu GZM z siatką połączeń dalekobieżnych w regionie. Dla pasażerów oznacza to ułatwienia w codziennych dojazdach, szczególnie w okresie przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Dotychczas z Metrobiletem można było przemieszczać się pociągami Kolei Śląskich oraz POLREGIO. Integracja z ofertą PKP Intercity to kolejne korzyści: większa liczba kursów oraz możliwość korzystania z usług przewoźnika oferującego szybsze przejazdy.

– Włączenie pociągów PKP Intercity do wspólnego systemu biletowego to kolejny ważny krok w rozwoju naszego transportu. Dla mieszkańców oznacza to oszczędność czasu i większą elastyczność w codziennych dojazdach – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący GZM.

Jak dodaje, Metropolia tworzy spójny, nowoczesny i zintegrowany model transportu publicznego, który realnie ułatwia codzienne życie, stanowiąc wygodną alternatywę dla samochodów.

– Chcemy, aby system obejmujący autobusy, tramwaje, trolejbusy, Metrorower oraz pociągi integrował całą Metropolię, podnosił jej konkurencyjność i miał kluczowy wpływ na wzrost atrakcyjności oraz jakości życia – dodaje Leszek Pietraszek, przewodniczący GZM.

Janusz Malinowski, Prezes Zarządu PKP Intercity, przyznaje, że współpraca z regionalnymi przewoźnikami przynosi wymierne korzyści pasażerom kolei, bowiem zyskują większą swobodę podróżowania.

– Osoby odbywające dalekobieżne podróże mogą teraz także wygodnie przemieszczać się w obrębie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, korzystając z połączeń regionalnych. To również istotne ułatwienie dla mieszkańców metropolii, którzy dzięki temu mogą sprawniej dotrzeć do pracy czy szkoły, zwłaszcza w czasie modernizacji węzła kolejowego – wyjaśnia.

I dodaje:

– Naszym celem jest zapewnienie pasażerom komfortowej i płynnej podróży na każdym jej etapie oraz sprawnego dotarcia do miejsca docelowego. Doświadczenia PKP Intercity we współpracy z innymi przewoźnikami są coraz bogatsze. Rozwiązanie polegające na wzajemnym honorowaniu biletów sprawdziło się już we współpracy z POLREGIO, Kolejami Małopolskimi, Kolejami Śląskimi, Szybką Koleją Miejską w Trójmieście, Łódzką Koleją Aglomeracyjną oraz Kolejami Dolnośląskimi – tłumaczy Janusz Malinowski.

Podróż z Metrobiletem bez formalności

Z oferty PKP Intercity w granicach Metropolii mogą korzystać pasażerowie posiadający Metrobilet w wersji: Miasto 30, 2 Miasta 30, Obszarowy 30 oraz Sieć 30, w relacjach kolejowych objętych zakresem ważności Metrobiletu, które wybrali podczas zakupu (w tym również w składach Express Intercity Premium).

Co ważne, posiadacze Metrobiletów, aby skorzystać z przejazdu pociągami PKP Intercity, nie muszą wcześniej pobierać żadnych dodatkowych bezpłatnych rezerwacji. Podczas kontroli w składzie PKP Intercity pasażer musi okazać w aplikacji Transport GZM kod QR z widocznym zakresem i ważnością biletu (lub papierowe potwierdzenie zakupu w przypadku okazywania Metrobiletu za pośrednictwem Metrokarty) wraz z dokumentem potwierdzającym ewentualne prawo do ulgi (z wyjątkiem sytuacji, gdy pasażer ma potwierdzoną ulgę w aplikacji Transport GZM).

Bonus dla pasażerów pociągów dalekobieżnych

Udogodnienia obejmują również osoby korzystające z połączeń dalekobieżnych. Każdy pasażer posiadający bilet jednorazowy PKP Intercity (z obszaru spoza GZM do GZM lub w relacji odwrotnej) zyskuje prawo do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską Transport GZM przez 120 minut przed odjazdem pociągu PKP Intercity ze stacji w GZM lub 120 minut po przyjeździe do stacji w GZM.

Oznacza to, że w transporcie miejskim wystarczy mieć przy sobie tylko bilet na pociąg PKP Intercity w formie papierowej lub elektronicznej oraz ewentualny dokument potwierdzający prawo do ulgowego przejazdu. Co ważne, zarówno GZM, jak i PKP Intercity wzajemnie honorują swoje uprawnienia do ulgowych przejazdów (z wyjątkiem przejazdów bezpłatnych).

W przypadku ewentualnego opóźnienia przyjazdu pociągu do stacji na obszarze GZM czas 120 minut liczy się od momentu rzeczywistego przyjazdu, co musi zostać poświadczone na życzenie podróżnego przez drużynę konduktorską PKP Intercity.

GZM integruje komunikację pasażerską

Głównym zadaniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest organizacja transportu publicznego. Obejmuje to przewozy autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe oraz linie metropolitalne, a także Metrorower. Ważnym etapem dla rozwoju mobilności w regionie było uruchomienie Metrobiletu, czyli wspólnej oferty integrującej wszystkie środki komunikacji: autobusy, tramwaje, trolejbusy oraz pociągi Kolei Śląskich, POLREGIO, a od 1 sierpnia również PKP Intercity.

Tylko w pierwszym półroczu 2026 r. Metrobilety 30-dniowe zakupiło ponad 312 tys. pasażerów.

Ponadto GZM dofinansowuje dodatkowe połączenia kolejowe pomiędzy miastami. W tym roku w budżecie na ten cel przeznaczono ok. 34,4 mln zł, które Metropolia przekazuje Województwu Śląskiemu na sfinansowanie kursów na swoim obszarze.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA PASAŻERA

Jakie bilety musi mieć pasażer, aby skorzystać z pociągów PKP Intercity?

Pasażer musi posiadać Metrobilet (Miasto 30, 2 Miasta 30, Obszarowy 30 lub Sieć 30). Przejazd pociągami PKP Intercity obowiązuje tylko w relacjach kolejowych objętych zakresem ważności Metrobiletu.

Jakie bilety musi mieć pasażer, aby skorzystać z komunikacji miejskiej TGZM?

Wymagany jest bilet jednorazowy PKP Intercity od stacji spoza obszaru GZM do stacji na obszarze GZM lub w relacji odwrotnej.

Co powinien pasażer okazać podczas kontroli w pociągu?

W pociągach PKP Intercity należy okazać kod QR w aplikacji Transport GZM (wyświetlający zakres obowiązywania i ważność Metrobiletu) lub – w przypadku biletu na karcie – papierowe potwierdzenie zakupu, a także dokument potwierdzający prawo do ulgi (jeśli dotyczy). W pojazdach Transportu GZM trzeba okazać bilet PKP IC w formie papierowej lub elektronicznej oraz ewentualny dokument uprawniający do ulgi.

W jakiej klasie obowiązuje honorowanie biletów?

Metrobilety w pociągach PKP Intercity obowiązują wyłącznie w 2. klasie. Nie obowiązują w 1. klasie ani w strefie ciszy.

Czy jednorazowy bilet PKP Intercity uprawnia do korzystania z transportu GZM?

Bilet jednorazowy PKP Intercity uprawnia każdego pasażera do przejazdów Transportem GZM przez 120 minut przed odjazdem pociągu ze stacji w GZM lub przez 120 minut po przyjeździe do stacji docelowej (w przypadku opóźnienia czas ten liczy się od rzeczywistej godziny przyjazdu, co musi być poświadczone przez drużynę konduktorską). Korzystając z biletu PKP Intercity można się przesiadać w transporcie GZM.

Czy z Metrobiletem musimy dodatkowo zapłacić za przewóz bagażu w pociągach PKP Intercity?

Przewóz rzeczy i zwierząt odbywa się bezpłatnie na podstawie biletu na przejazd (zgodnie z Regulaminem PKP Intercity), z zastrzeżeniem, że w przypadku przewozu roweru wymagane jest wcześniejsze dokonanie bezpłatnej rezerwacji miejsca. Aby uniknąć opłaty pokładowej w wysokości 20 zł pobieranej przez PKP Intercity za wydanie rezerwacji bezpośrednio w pociągu, rezerwację na rower lepiej pobrać wcześniej w kasie.