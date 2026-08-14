Na terenie po kopalni powstanie pływalnia. Ogrzeją ją wody dołowe

Będzie to czwarta miejska pływalnia w Katowicach po basenach Brynów, Burowiec i Zadole. Ta powstanie jednak na terenie, który należał do zamkniętej w 2015 roku kopalni „Boże Dary”. Następnie trafił do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, która przekazała go miastu Katowice.

Miejskie baseny w Katowicach od lat są jednymi z najchętniej odwiedzanych obiektów sportowo-rekreacyjnych w mieście. Tylko w ubiegłym roku pływalnie Brynów, Burowiec i Zadole zanotowały łącznie blisko 880 tysięcy wejść. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców planujemy rozbudowę sieci basenów o dwa nowe obiekty. Pierwsza z inwestycji wchodzi w fazę wykonawczą i powstanie w Kostuchnie - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

I dodaje:

Inwestycja będzie możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, od której we wrześniu ubiegłego roku miasto otrzymało teren przy ul. Boya-Żeleńskiego przeznaczony pod budowę nowego basenu. Wybrany wykonawca po uprawomocnieniu decyzji komisji przetargowej i podpisaniu z nim umowy będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wybudowanie obiektu.

Górnicza przeszłość tego terenu będzie miała wpływ na funkcjonowanie pływalni. Ciepłe wody dołowe, które wciąż są wypompowywane na powierzchnię, zostaną wykorzystane do ogrzewania budynku. W planach jest też montaż paneli fotowoltaicznych.

Przetarg na budowę obiekty wygrała oferta firmy NDI S.A. o wartości 56,1 mln zł. Czas na realizację inwestycji to 32 miesiące od podpisania umowy. W obiekcie powstanie m.in. 6-torowy basen sportowy, część rekreacyjna (m. in. z basenem, jacuzzi czy saunami), 80-metrowa zjeżdżalnia oraz wielofunkcyjna sala sportowa.

Tak naprawdę nie będzie to tylko pływalnia, ale centrum sportowe dla mieszkańców południowych dzielnic miasta. Co więcej, zostało zaplanowane tak, by każdy znalazł tu coś dla siebie.